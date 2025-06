Al Teatro EuropAuditorium tanti gli appuntamenti da segnare in agenda:

Prosegue a pieno ritmo la programmazione al Teatro EuropAuditorium.

Dopo la grande emozione sul palco dell'Ariston all’ultima edizione del Festival di Sanremo, dove ha partecipato col brano Tra le mani un cuore, Massimo Ranieri sarà il 6 marzo al Teatro EuropAuditorium col suo show Tutti i sogni ancora in volo che unisce canto, recitazione, brani celebri, sketch divertenti e racconti inediti. Lo spettacolo presenta un allestimento scenografico rinnovato e include esibizioni dal vivo di canzoni, tra cui bellissimi inediti scritti per Ranieri da grandi cantautori italiani. I brani fanno parte del suo nuovo album, uscito lo scorso anno con lo stesso titolo dello spettacolo, prodotto dall’artista internazionale Gino Vannelli.

La magia della grande danza di Roberto Bolle tornerà sul palco del TEA l’8 e il 9 marzo con il suo Gala Roberto Bolle and Friends. C’è ancora riserbo sul cast che accompagnerà l’Étoile in questi nuovi appuntamenti, per un programma che viene ideato dal Maestro Bolle mescolando repertorio classico e contemporaneo, pezzi inediti e grandi cavalli di battaglia. Sempre all’insegna della grande danza internazionale.

Il 10 marzo sarà la volta della squadra dello Zoo di 105 che approda in teatro con lo spettacolo Zoo 25. Veniamo Noi…, portando la sua irriverente e amata formula dal mondo radiofonico. Nato nel 1999 da un’idea di Marco Mazzoli, Lo Zoo di 105 è un programma radiofonico da milioni di ascoltatori, un programma tv, una serie di compilation. Con un mix di umorismo e dibattiti accesi, il cast formato da Marco Mazzoli, Paolo Noise, Fabio Alisei, Wender e Pippo Palmieri offrirà uno spettacolo nuovo e curioso di interazione con il pubblico.

Il 16 e 17 marzo andrà in scena Piano di volo SoloTris il concerto-racconto di Claudio Baglioni, unico protagonista sulla scena. Un’impresa innovativa e sempre rinnovata, una trasvolata solitaria in cui l’interprete, il compositore, il musicista e l’intrattenitore s’incontrano tra musica e invenzione, parola e narrazione, storia e sperimentazione, rigore e improvvisazione. In questo “concerto ravvicinato del terzo tipo”, classico e futuribile, nel medesimo istante, Baglioni condividerà, a strettissimo contatto, con gli spettatori, le opere e le composizioni più preziose del suo repertorio e le vicende della sua vita artistica e personale, come a trovarsi e giocare in un popolato cortile a cielo coperto, nell’ineguagliabile scenario del teatro.

Il 27 e 28 marzo andrà in scena Rocky The Musical. Con orchestra dal vivo, lo spettacolo è prodotto da Fabrizio di Fiore Entertainment, in collaborazione con Music Theatre International e con la regia di Luciano Cannito. Ispirato all'omonima pellicola, vincitore del premio Oscar come miglior film, il Rocky The Musical con Pierpaolo Pretelli regalerà una veste nuova dell'iconico personaggio, che ambisce alla vittoria del titolo mondiale, affrontando non pochi ostacoli dentro e fuori dal ring. La storia di Rocky si intreccia a quella di Adriana, interpretata da Giulia Ottonello, con la quale sboccia un amore profondo, che diventa la vera forza del protagonista.

Il 4 e 5 aprile sul palco I Tre Moschettieri-Opera pop nuovo musical con Gio’ di Tonno, Graziano Galatone e Vittorio Matteucci con la regia di Giuliano Peparini. Un’avventura epica, scritta 400 anni fa che ha sempre catturato grandi e piccini. Dietro la realizzazione di questo spettacolo, nulla è lasciato al caso: i combattimenti sono stati studiati nei minimi dettagli. Un’opera pop vibrante, arricchita da un corpo di ballo straordinario, che sprigiona energia pura. La scrittura del musical segue note e musicalità molto contemporanee apprezzate anche dai più giovani.

Qualche anticipazione degli appuntamenti di aprile del Teatro EuropAuditorium? Dopo la grande emozione sul palco dell'Ariston, in cui ha duettato con Bresh, Cristiano De André sarà in concerto il 14 aprile col suo De André canta De André, un omaggio al padre Fabrizio e alle sue canzoni impresse nella memoria collettiva e ancora estremamente attuali. Il 15 aprile, il grande ritorno di Samuele Bersani con la sua Samuele Bersani & Orchestra che riproporrà i suoi brani in chiave orchestrale dandogli un nuovo slancio interpretativo e musicale. Il 16 aprile tocca a Umberto Tozzi salutare il suo pubblico nel suo L’ultima notte rosa-the final tour. Grazie alle sue hit senza tempo è diventato un’icona della musica italiana e ha attraversato e appassionato intere generazioni, riempendo con i suoi concerti i più importanti spazi del mondo.

