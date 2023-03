Al Teatro EuropAuditorium tanti gli appuntamenti da segnare in agenda

CASANOVA OPERA POP - 11 e 12 nmarzo (ph Jarno iotti)

A inaugurare il mese al Teatro EuropAuditorium sarà il ritorno di Giorgio Panariello che il 3 marzo porterà sul palco La favola mia con un carico di risate, un pizzico di irriverenza, attualità e grandi classici del suo repertorio. L’artista si racconterà ripercorrendo in una veste inedita i vent’anni che lo hanno visto protagonista tra teatro, cinema e televisione.

A grande richiesta, lo straordinario kolossal musical teatrale Casanova Opera Pop, composto e prodotto da Red Canzian, andrà in scena anche l’11 marzo, alle ore 16.00, oltre che nelle repliche già annunciate (11 marzo, ore 21.00, e 12 marzo, ore 16.30). Il maestoso show, che già nel corso del breve tour di anteprima ha conquistato il cuore di oltre 30.000 spettatori, sarà un’imperdibile occasione di immergersi nella Venezia del '700 grazie all'esibizione di 21 straordinari performer, ai costumi mozzafiato e agli oltre 30 cambi di scena che Canzian ha realizzato attraverso un allestimento scenico immersivo fatto di fotografie scattate nella Venezia deserta durante la pandemia e trattate al computer in modo da restituire un iperrealismo spiazzante alle ambientazioni della città.

Il 13 marzo sarà la volta della musica di Nino D’Angelo: reduce da un tour estivo di successo, l’artista tornerà live con A gentile richiesta… Il Poeta che non sa parlare – Tour 2023 riproponendo i suoi più grandi successi, come “Nu jeans e ‘na magliett”, “Pop corn e patatine”, “Senza giacca e cravatta” e “Jesce sole”, ma anche i brani del suo ultimo e fortunato album come “Il Poeta che non sa parlare”, finalista all’ultimo Tenco.

Qualche anticipazione degli appuntamenti di aprile del Teatro EuropAuditorium? Dopo il successo della sua tournée estiva, il 15 aprile Fabrizio Moro sarà in concerto con Live 2023 – Racconti Unplugged: «Ho costruito tutta la mia carriera attraverso le canzoni che ho scritto ma, soprattutto l’ho costruita facendo concerti ovunque» - ha dichiarato Moro in attesa del suo nuovo tour.

Il 17 aprile a emozionare il pubblico sarà Niccolò Fabi con la tappa bolognese del suo Meno per meno Tour che prende il nome dal suo ultimo album. Con più di 90 canzoni, 9 dischi in studio, 2 raccolte ufficiali, 1 progetto sperimentale come produttore, 1 disco di inediti con la super band FabiSilvestriGazzè, 2 Targhe Tenco per “Miglior Disco in Assoluto”, dopo 25 anni di musica, Niccolò Fabi oggi è considerato uno dei più importanti cantautori italiani. Nel suo percorso artistico tanta musica, tanta sperimentazione e un avvicinamento sempre più evidente a un sound d’oltreoceano. Cantautore, produttore e polistrumentista, negli anni ha continuato a lavorare sul rapporto tra parole e musica, sia in termini performativi – con appuntamenti all’interno di rassegne culturali – sia in chiave formativa – come docente presso la scuola Officina delle arti Pierpaolo Pasolini.

