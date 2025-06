Al via la Stagione del Teatro Celebrazioni di Bologna

Prosa, danza, musica, comicità, ma anche uno sguardo sull’attualità. Al via la Stagione 2024-2025 del Teatro Celebrazioni di Bologna, che si compone di oltre 60 titoli: una proposta artistica eterogenea e con una visione contemporanea, che mira a coinvolgere un pubblico sempre più trasversale.

Gli spettacoli di prosa in scena saranno quattordici: Ma per fortuna che c’era il Gaber, l’omaggio di Gioele Dix al cantautore milanese (15 e 16 novembre); il piccolo capolavoro del Teatro dell’Assurdo Delirio a due nell’interpretazione di Corrado Nuzzo e Maria Di Biase (22 e 23 novembre); la commedia Il padre della sposa con Gianfranco Jannuzzo e Barbara De Rossi (6 e 7 dicembre); Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli con Simone Cristicchi (21 e il 22 dicembre); Venere Nemica con Drusilla Foer (10 e 11 gennaio). I gialli Gli insospettabili con Claudio (Greg) Gregori e Fabio Troiano (24 e 25 gennaio) e il Tenente Colombo. Analisi di un omicidio con Gianluca Ramazzotti, Pietro Bontempo, Samuela Sardo, Sara Ricci e la partecipazione straordinaria di Nini Salerno (31 gennaio e il 1° febbraio); Le emozioni che abbiamo vissuto con Walter Veltroni (21 e 22 febbraio); Mein Kampf con Stefano Massini (28 febbraio e 1° marzo); L’ispettore generale con Rocco Papaleo (14 e il 15 marzo); Toccando il vuoto con Lodo Guenzi (21 e 22 marzo); Benvenuti in casa Esposito con Giovanni Esposito (28 e 29 marzo); Boomers con Marco Paolini (4 e 5 aprile); Il medico dei maiali con Luca Bizzarri e Francesco Montanari (9 e 10 maggio).

Torna poi Vincenzo Salemme, che dopo le tre repliche sold out della scorsa stagione, ripropone la commedia di Eduardo De Filippo Natale in casa Cupiello (dal 31 ottobre al 3 novembre).

Cinque sono gli spettacoli di danza: protagoniste compagnie italiane e internazionali che contaminano l’arte coreutica con l’acrobatica, il physical theatre e il circo contemporaneo. Si parte con Balance of Power dell’iconica Parsons Dance (7 novembre); si prosegue con Éveil della compagnia Les Farfadais (1° dicembre); il 9 febbraio è la volta di Back to Dance proposto da Kataklò, mentre RBR Dance Company - Illusionisti della Danza porta in scena H₂OMIX (20 marzo) e infine la eVolution Dance Theater lo spettacolo Cosmos (10 aprile).

Ricca la programmazione musicale che vede sul palcoscenico del Celebrazioni: la cantautrice Malika Ayane, (18 novembre); il gospel internazionale con il gruppo The Abundant Life Gospel Singers diretto da Eric Waddell (19 dicembre); il tributo acrobatico al leggendario film di John Landis The Black Blues Brothers (26 dicembre); l’artista poliedrico e visionario Amedeo Minghi (17 gennaio); l’Ensemble Symphony Orchestra diretta da Giacomo Loprieno che torna, dopo il successo dello scorso anno, con Alla scoperta di Morricone (8 marzo); The Musical Box con il nuovo tour “Genesis Live - The Original 1972/73 Show” (9 marzo). Quattro i musical in programma: Una famiglia di incanto (10 novembre), Shrek - Il Musical TYA (5 e 6 gennaio), Grease riproposto, dopo i sold out delle scorse stagioni, dalla Compagnia della Rancia (dal 14 al 16 febbraio) e Grisù. Un drago senza paura (16 marzo). In aggiunta, dall’11 al 13 aprile, va in scena lo spettacolo di illusionismo Incanti con sei tra i più giovani e pluripremiati illusionisti italiani. Per lo spazio Riflessi. La realtà che si racconta: la criminologa Roberta Bruzzone propone Favole da incubo (18 ottobre) e Delitti allo specchio (18 maggio); mentre lo psicanalista Massimo Recalcati la conferenza-spettacolo dal titolo Scene da un matrimonio (19 febbraio). Gradito ritorno per Umberto Galimberti che presenta Quando la vita era governata dal cuore. Amore e sentimenti nell’era della tecnica. Diversi sono inoltre i protagonisti che portano sul palcoscenico la loro storia o una riflessione sull’umano e sull’attualità: per la prima volta a teatro Rocco Siffredi si racconta con Rocco (20 novembre), Stefano Fresi porta in scena Dioggene (14 dicembre), mentre Marianna Morandi e Marco Morandi Benvenuti a casa Morandi (23 marzo); e a grande richiesta torna Geppi Cucciari con Perfetta (14 aprile).

Tra gli spettacoli comici: in apertura di stagione Giuseppe Giacobazzi con la sua Osteria Giacobazzi, in programma per cinque repliche dal 15 ottobre al 10 dicembre e il 23 dicembre con la versione natalizia Natale in Osteria. Giacobazzi sarà anche protagonista del Capodanno al Teatro Celebrazioni con il suo Gran Varietà. E ancora per la comedy, tra gli altri, Paolo Ruffini con Il Babysitter (28 dicembre), Giovanni Vernia con Capa fresca (2 febbraio), Maurizio Lastrico con Sul Lastrico (7 marzo), Max Giusti con Bollicine (19 marzo), Vito con L’altezza delle lasagne (27 marzo) e Paolo Cevoli con Figli di Troia (dal 13 al 15 maggio). È un debutto a teatro quello di Ezio Greggio con Una vita sullo schermo. 40 anni di tv, cinema e storia italiana (18 gennaio) e quello di Teo Mammucari con Appuntamento al buio (8 febbraio).

Non mancano inoltre alcuni personaggi tra i più influenti del web, quali Vincenzo Schettini con La fisica che ci piace (25 ottobre), Giuseppe Cruciani con Via Crux (12 gennaio) e Chiara Anicito con Cammela e il gruppo delle mamme (30 marzo).

Per tutte le informazioni: www.teatrocelebrazioni.it