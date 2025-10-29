Amat e la stagione dei cento teatri. Ecco prosa, musica, danza e circo

Il teatro come luogo di incontro, dove ci si incrocia e ci si riconosce. La ricerca di equilibrio tra ‘invasione’ ed ‘evasione’, tra classici e teatro del presente, impegno e leggerezza, tra danza, musica, circo d’arte e teatro per ragazzi, caratterizza la proposta teatrale di Amat. Presieduta da Piero Celani e diretta da Gilberto Santini, opera in collaborazione con Comuni e soggetti pubblici e privati, che a essa si associano perché considerano le attività teatrali un bene culturale di rilevante interesse sociale. Nella stagione dei "100 teatri" tanti gli interpreti e i registi che si misurano con testi classici e nuova drammaturgia, come – solo per citarne alcuni –, Lavia, Popolizio, Maddalena Crippa, Accorsi, Lella Costa, Arturo Cirillo, Silvio Orlando, Bergonzoni, Solfrizzi, Vinicio Marchioni, Massimiliano Gallo, Luca Argentero, Vanessa Scalera, Amanda Sandrelli, Francesco Pannofino e tanti altri. Regie innovative come quelle firmate, tra gli altri, da Serena Sinigaglia, Emma Dante, Antonio Latella e Peter Stein, sono ospitate nel cartellone che attraversa la regione.

Il Teatro del Presente trova casa in APP – Ascoli Piceno Present, festival multidisciplinare delle arti sceniche contemporanee, e in TeatrOltre, festival regionale ideato e realizzato all’insegna della multidisciplinarietà per i linguaggi contemporanei. Il divertimento intelligente e il teatro musicale portano tanti nomi, tra i quali quelli di Ale & Franz, Bisio, Flavio Insinna, Elio, Paolo Cevoli, Neri Marcorè, Max Giusti, e musical amati dal pubblico, come Grease, La febbre del sabato sera, I tre moschettieri-Opera pop e Sapore di mare.

Numerose le occasioni di incontrare la grande danza con compagnie e coreografi di respiro internazionale, come ad esempio Stomp, Sergio Bernal, Compagnie Accrorap. E numerose anche le proposte cha animano Playlist Marche, cartellone regionale che attraversa le diverse espressioni musicali classiche e contemporanee. Tante, infine, le proposte per bimbi e famiglie. Programmi completi su www.amatmarche.net.

IL TEATRO COME

LUOGO DELLA COMUNITÀ

Oltre agli spettacoli, Amat propone progetti speciali e internazionali, iniziative a sostegno della creatività giovanile, progetti di prossimità sociale e nell’ambito della formazione del pubblico per sviluppare aggregazione e innescare nuove modalità di relazione indispensabili al benessere socio-economico dell’intera comunità. Grazie al sostegno della Regione Marche con i Comuni del territorio, Amat promuove progetti di residenza negli splendidi teatri storici delle Marche, che si confermano ’case degli artisti’, creando così una possibilità di far vivere e conoscere di più le città e i territori, con una consistente ricaduta economica. Amat inoltre valorizza l’impegno produttivo di compagnie ’made in Marche’ e promuove in Italia la creatività marchigiana emergente attraverso reti nazionali a cui aderisce. La progettualità dell’Amat guarda all’Europa e l’Europa risponde con progetti che la vedono coinvolta nell’ambito dei Programmi Erasmus+ ed Europa Creativa. Amat promuove inoltre progetti indirizzati alle fasce di età dei più giovani. Tra questi, Scuola di Platea per gli studenti degli istituti superiori marchigiani, che coinvolge stabilmente trenta istituti scolastici con oltre cento lezioni propedeutiche alla visione e 50 incontri con le compagnie e che, ogni anno, vede coinvolti circa 4.000 studenti. Accanto agli spettacoli, Amat propone progetti speciali per sostenere il benessere socio-economico della comunità. Tra questi, Dance Well – Movimento e ricerca per il Parkinson, per promuovere la pratica della danza contemporanea in spazi museali e contesti artistici a beneficio dei malati di Parkinson e delle persone con ridotte capacità motorie e Oltre la scena, incontri con il pubblico e gli artisti. Inoltre non mancano masterclass e momenti di incontro con coreografi e danzatori per gli allievi di oltre quaranta scuole di danza e licei coreutici presenti sul territorio regionale.