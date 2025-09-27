Ater, tanti linguaggi in scena. Da Massini a Riondino e Pennacchi

Con oltre sessant’anni di attività, Ater Fondazione continua a essere protagonista nella promozione dello spettacolo dal vivo in Emilia-Romagna, valorizzando le produzioni regionali, sostenendo la crescita del pubblico e contribuendo a rendere il sistema culturale della regione un modello di riferimento. Per la stagione 2025/2026, i cartelloni dei teatri del circuito si caratterizzano per una forte vocazione multidisciplinare, mentre restano centrali qualità artistica, pluralità di linguaggi e radicamento nei luoghi. Molte le nuove produzioni di prosa a firma di artisti e compagnie di rilevanza nazionale, tra queste: Volevo essere Marlon Brando con Alessandro Haber (17 dicembre, Auditorium Ferrari di Maranello); Misurare il salto delle rane di Carrozzeria Orfeo (17 dicembre, Auditorium Rita Levi Montalcini di Mirandola); La morte e la fanciulla, il nuovo progetto di Elena Bucci e Marco Sgrosso debutterà il 16 gennaio al Teatro comunale di Russi; Metaforicamente Schiros con Beatrice Schiros (16 gennaio, Cinema Teatro comunale di Bomporto; 18 gennaio; 7 marzo, Teatro Metropolis di Bibbiano); Lisistrata con Lella Costa (19 febbraio, Teatro del Popolo di Concordia); Alieni in laguna di Andrea Pennacchi (12 marzo, Cinema Teatro Boiardo di Scandiano); Le nostre donne con Luca Bizzarri (15 aprile, Teatro Magnani di Fidenza); Prima del temporale con Umberto Orsini (31 marzo, Teatro Asioli di Correggio; 1° aprile, Magnani di Fidenza). E poi ancora, Donald di Stefano Massini (20 gennaio, Teatro della Regina di Cattolica; 21 gennaio a Russi); Art con Michele Riondino (29 gennaio, Teatro Asioli; 1° febbraio a Cattolica; 3 marzo Cinema Teatro Mac Mazzieri di Pavullo).

Non è finita. Ascanio Celestini presenterà Storie di persone, uno spettacolo concepito per il Cinema Teatro Boiardo di Scandiano, il 5 febbraio. La nuova stagione conferma l’impegno nella valorizzazione delle arti performative contemporanee ospitando alcune date della prima tournée italiana della compagnia canadese People Watching, tra le realtà emergenti più interessanti nel circo contemporaneo. Play Dead, la loro più recente creazione che unisce tecnica acrobatica, narrazione visiva e sperimentazione scenica sarà in tre teatri (26 febbraio, Teatro della Regina; 1° marzo, Teatro del Popolo di Concordia; 3 marzo, Correggio). Torna l’operetta della Compagnia Corrado Abbati, in scena con Cin ci là (5 dicembre al Teatro Asioli di Correggio, 11 dicembre a Pavullo); e con La vedova allegra (3 gennaio, Mirandola; 13 gennaio, Maranello). La danza. Ecco dunque il Centro Coreografico Nazionale/Aterballetto con il nuovo progetto Dreamers di Philippe Kratz, Angélin Preljocaj e Diego Tortelli (18 novembre, Correggio; 18 dicembre, Fidenza; 17 gennaio, Concordia).

Tanti anche i progetti musicali. Da Brokeback Mountain – A Play with Music, con musiche dal vivo interpretate da Malika Ayane, il 26 novembre 2025 a Scandiano e il 27 novembre a Cattolica. Al confine tra concerto e reading è invece P.P.P. – Profezia è Predire il Presente, con Massimo Zamboni e la voce narrante di Marco Baliani, il 9 dicembre a Scandiano. Protagonisti anche la Fondazione Toscanini, la Big Band diretta da Beppe Di Benedetto proporrà From Glenn Miller to Modern Vibes e Ana Carla Maza, straordinaria violoncellista e cantante cubana. Si ricorda poi Acqua, la nuova rassegna rivolta ai Comuni della bassa ravennate, duramente colpiti dalle alluvioni.