Comicità, prosa, danza. Il Teatro Celebrazioni ti porta dove vuoi tu

Oltre 65 spettacoli che uniscono prosa, danza, comicità, family show, musica, spazi di approfondimento e divulgazione, offrendo uno sguardo attento al presente e creando un ponte tra generazioni. È la stagione 2025/2026 del Teatro Celebrazioni di Bologna che Ti porta dove vuoi tu, slogan che di anno in anno esprime sempre di più la ricchezza e la varietà della programmazione artistica e che trova un’eco perfetta nell’immagine visiva del Teatro: un omaggio ai portici di Bologna, simbolo di inesauribili percorsi.

Grandi nomi del teatro e del cinema si alternano sul palcoscenico per la Stagione di Prosa: dall’ironia raffinata e complice di Ale e Franz alla potenza narrativa di Andrea Pennacchi e Silvio Orlando, fino al carisma di Massimiliano Gallo e alla versatilità di Neri Marcorè. Sono alcuni degli interpreti del cartellone, che prevede anche prime volte al Celebrazioni come quelle di Massimo Dapporto, Cesare Bocci, Anna Valle e Gianmarco Saurino. Non mancheranno i grandi classici con The Kitchen Company che porta Rumori fuori scena di Michael Frayn, mentre la commedia all’italiana rivive con due allestimenti: Il vedovo con Massimo Ghini e A casa tutti bene di Gabriele Muccino.

Per la stagione di danza protagoniste sono grandi compagnie internazionali come Momix e Los Potros Malambo, eccellenze nazionali quali Balletto di Roma e Kataklò Athletic Dance Theater, e i giovani danzatori in ascesa della Cornelia Dance Company.

Per lo spazio Riflessi. La realtà che si racconta, diversi sono gli spettacoli che indagano l’animo umano di ieri e di oggi, raccontano storie personali, riflettono e danno voce alla memoria storica o alla realtà contemporanea: portano il loro contributo, tra gli altri, lo scrittore Gianrico Carofiglio, i professori Enrico Galiano e Vincenzo Schettini, i giornalisti Mario Calabresi e Sabrina Giannini, la criminologa Roberta Bruzzone e, con uno spettacolo per sensibilizzare il pubblico sull’importanza dell’ambiente, Giovanni Storti e Stefano Mancuso. Tornano inoltre Drusilla Foer e Simone Cristicchi. Marianna Morandi e Marco Morandi. Chiara Francini e Diego Dalla Palma propongono tre performance autobiografiche.

Tanti i comici e gli stand-up comedian ospiti: Pierluca Mariti, Angelo Duro, Luca Ravenna, Herbert Ballerina, Beatrice Arnera, Paolo Rossi. E ancora Giuseppe Giacobazzi, Vito, Paolo Cevoli, Luca Bizzarri, Giorgia Fumo, Paolo Ruffini e la Compagnia Mayor Von Frinzius, PanPers, tra gli altri. Tra i family show in programma: La meravigliosa favola del Grinch e del Natale con la compagnia Un Teatro da Favola, Il piccolo principe con la regia di Stefano Genovese e Pimpa. Il musical a pois in occasione del 50° anniversario dalla nascita della celebre cagnolina a pois rossi. Infine la musica, con lo spettacolo In viaggio con gli Inti-illimani e due omaggi: Michael The Show che celebra la leggenda di Michael Jackson e Alla scoperta di Morricone con l’Ensemble Symphony Orchestra diretta da Giacomo Loprieno. Info e biglietti: www.teatrocelebrazioni.it.