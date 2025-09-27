Comicità, prosa, danza. Il Teatro Celebrazioni ti porta dove vuoi tu

Bologna, punto interrogativo

Gianmarco Marchini
Teatri
TeatriComicità, prosa, danza. Il Teatro Celebrazioni ti porta dove vuoi tu
27 set 2025
In cartellone oltre 65 spettacoli: una stagione inclusiva e variegata, che abbraccia molteplici linguaggi per raggiungere pubblici differenti.

Paolo Ruffini e la Compagnia Mayor Von Frinzius in Din Don Down

Oltre 65 spettacoli che uniscono prosa, danza, comicità, family show, musica, spazi di approfondimento e divulgazione, offrendo uno sguardo attento al presente e creando un ponte tra generazioni. È la stagione 2025/2026 del Teatro Celebrazioni di Bologna che Ti porta dove vuoi tu, slogan che di anno in anno esprime sempre di più la ricchezza e la varietà della programmazione artistica e che trova un’eco perfetta nell’immagine visiva del Teatro: un omaggio ai portici di Bologna, simbolo di inesauribili percorsi.

Grandi nomi del teatro e del cinema si alternano sul palcoscenico per la Stagione di Prosa: dall’ironia raffinata e complice di Ale e Franz alla potenza narrativa di Andrea Pennacchi e Silvio Orlando, fino al carisma di Massimiliano Gallo e alla versatilità di Neri Marcorè. Sono alcuni degli interpreti del cartellone, che prevede anche prime volte al Celebrazioni come quelle di Massimo Dapporto, Cesare Bocci, Anna Valle e Gianmarco Saurino. Non mancheranno i grandi classici con The Kitchen Company che porta Rumori fuori scena di Michael Frayn, mentre la commedia all’italiana rivive con due allestimenti: Il vedovo con Massimo Ghini e A casa tutti bene di Gabriele Muccino.

Per la stagione di danza protagoniste sono grandi compagnie internazionali come Momix e Los Potros Malambo, eccellenze nazionali quali Balletto di Roma e Kataklò Athletic Dance Theater, e i giovani danzatori in ascesa della Cornelia Dance Company.

Per lo spazio Riflessi. La realtà che si racconta, diversi sono gli spettacoli che indagano l’animo umano di ieri e di oggi, raccontano storie personali, riflettono e danno voce alla memoria storica o alla realtà contemporanea: portano il loro contributo, tra gli altri, lo scrittore Gianrico Carofiglio, i professori Enrico Galiano e Vincenzo Schettini, i giornalisti Mario Calabresi e Sabrina Giannini, la criminologa Roberta Bruzzone e, con uno spettacolo per sensibilizzare il pubblico sull’importanza dell’ambiente, Giovanni Storti e Stefano Mancuso. Tornano inoltre Drusilla Foer e Simone Cristicchi. Marianna Morandi e Marco Morandi. Chiara Francini e Diego Dalla Palma propongono tre performance autobiografiche.

Tanti i comici e gli stand-up comedian ospiti: Pierluca Mariti, Angelo Duro, Luca Ravenna, Herbert Ballerina, Beatrice Arnera, Paolo Rossi. E ancora Giuseppe Giacobazzi, Vito, Paolo Cevoli, Luca Bizzarri, Giorgia Fumo, Paolo Ruffini e la Compagnia Mayor Von Frinzius, PanPers, tra gli altri. Tra i family show in programma: La meravigliosa favola del Grinch e del Natale con la compagnia Un Teatro da Favola, Il piccolo principe con la regia di Stefano Genovese e Pimpa. Il musical a pois in occasione del 50° anniversario dalla nascita della celebre cagnolina a pois rossi. Infine la musica, con lo spettacolo In viaggio con gli Inti-illimani e due omaggi: Michael The Show che celebra la leggenda di Michael Jackson e Alla scoperta di Morricone con l’Ensemble Symphony Orchestra diretta da Giacomo Loprieno. Info e biglietti: www.teatrocelebrazioni.it.

© Riproduzione riservata