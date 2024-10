Dai classici al musical. La stagione dell’Amat: "100 teatri" in vetrina

Il teatro come luogo di incontro, dove ci si incrocia e ci si riconosce. La ricerca di equilibrio tra "invasione" ed "evasione", così come tra classici e teatro del presente, impegno e leggerezza, tra danza, musica e circo d’arte, senza dimenticare il teatro per le famiglie, caratterizza ogni anno la proposta teatrale di Amat, con un’infinità di occasioni offerte da quasi cinquant’anni in tutte le Marche agli spettatori di tutte le età. Amat – presieduta da Piero Celani e diretta da Gilberto Santini – opera in accordo e in collaborazione con i Comuni e con altri soggetti pubblici e privati che a essa si associano, perché considerano le attività teatrali un bene culturale di rilevante interesse sociale. Nella stagione dei "100 teatri", i grandi autori non smettono mai di dirci qualcosa, i classici incontrano interpreti importanti – Umberto Orsini, Franco Branciaroli, Sonia Bergamasco, Gabriele Lavia, Lucrezia Lante della Rovere, Alessandro Preziosi, Rosario Lisma, Maddalena Crippa, Francesco Pannofino, Sandro Lombardi, Lunetta Savino, Francesco Montanari, Elena Bucci, Monica Piseddu, Massimiliano Gallo, Fabrizia Sacchi e tanti altri – e i testi trovano nuova linfa dalle regie innovative e d’autore firmate, tra gli altri, da Serena Sinigaglia, Emma Dante, Antonio Latella, Peter Stein e Pierluigi Pizzi. Il Teatro del Presente trova casa in TeatrOltre, festival regionale che si conferma palcoscenico ampio per le più importanti esperienze dei linguaggi contemporanei per la ventunesima edizione all’insegna della multidisciplinarietà di teatro, danza, musica e circo contemporaneo.

Il divertimento intelligente e il teatro musicale portano tanti nomi, tra i quali quelli di Ale & Franz, Paolo Ruffini, Flavio Insinna, Elio, Paolo Cevoli, Neri Marcorè e dei musical amati dal pubblico, come Grease, Saranno famosi, Aggiungi un posto a tavola. Numerose le occasioni di incontrare la grande danza con compagnie e coreografi di respiro internazionale come, ad esempio, Parsons Dance, Compagnie Nicolas Huchard, Chicos Mambo e Philippe Lafeuille, Compagnia Artemis Danza, Compagnia Zappalà Danza, Compagnia Opus Ballet. Numerose le proposte cha animano Playlist Marche, cartellone regionale che attraversa le diverse espressioni musicali classiche e contemporanee con una programmazione che si snoda su tutto il territorio regionale con nomi di prestigio internazionale, tra i quali Sun Kil Moon, Lamante e King Hannah, Rachele Bastreghi e A toys Orchestra. Il progetto nasce come contenitore "aperto", pronto ad accogliere nuovi appuntamenti in questo viaggio che percorre, come recita il sottotitolo della rassegna di punta Klang, "altri suoni, altri spazi", proprio a sottolineare come a essere protagonista non sia solo la musica in quanto tale, ma il connubio creativamente esplosivo con i preziosi spazi del territorio. Imperdibili, inoltre, le iniziative dedicate alle giovani risorse artistiche del territorio con il Teatro Made in Marche, il tradizionale "Sotto a chi danza! Tracce di danza d’autore dalle Marche" e "Marche Tracklist. Tracce di musica d’autore dalle Marche". Tante, infine, anche le proposte per i bambini e le famiglie con gli spettacoli dedicati alle scuole e le rassegne domenicali. Programmi completi sul sito web www.amatmarche.net.

Marco Principini