Domeniche d’Ottobre, gran finale per le fiere

Mancano ancora due appuntamenti, due settimane per vivere appieno l’atmosfera delle Fiere d’Ottobre, un evento in cui tutta la città si mette in gioco per offrire il meglio di sé e vede ProLoco Sassuolo protagonista nell’organizzazione, insieme all’amministrazione, e nella gestione, a fianco del Comitato Commercianti Centro Storico e delle tantissime associazioni sassolesi per le quali ottobre è una vetrina irrinunciabile.

La fiera dei curiosi, quella delle belle donne e quella dei ‘resdàur’ sono già in archivio: adesso tocca, nell’ordine, ai ‘sdààs’ e agli ‘stumpài’ a chiudere in bellezza un’edizione che fin qua è stata ‘miracolata’ da un clima quasi estivo, che ha garantito le perfetta riuscita di tutte le iniziative gremendo le vie e le piazze del centro con il pubblico delle grandi occasioni. Anche quest’anno, infatti, le Fiere d’Ottobre – le cui origini risalgono al XVI secolo, quando Alfonso d’Este diede a Leonetta Bentivoglio il permesso di organizzarle – hanno offerto cinque domeniche ricche e variegate, rappresentando per la nostra città, come da tradizione vecchia di oltre cinquecento anni, uno dei momenti più belli dell’anno: un mese intero in cui le associazioni, i comitati, i circoli, le parrocchie, tutte le espressioni della nostra società civile e del volontariato, indossano il vestito della festa per organizzare eventi ed appuntamenti.

Tra le più riuscite ed apprezzate iniziative in questo ottobre di eventi, c’è senza dubbio ’Il pranzo è servito’, nel cortile dell’Auditorium Bertoli di via Pia in cui proprio lo scorso weekend ProLoco assieme a Sonus Academy ed al Circolo Amici della Lirica, ha inaugurato il Music Lab. Un’occasione per condividere, ogni volta con un’associazione o un gruppo di associazioni del territorio, non solo un momento conviviale, aperto a tutti, ma idee, progetti, richieste per una città più viva, inclusiva e partecipata.

"Le Fiere di Ottobre – spiega Stefano Puviani, presidente di Pro Loco Sassuolo – rappresentano per noi anche e soprattutto un momento di riflessione su ciò che è stato fatto e cosa si può fare nel futuro. Ci prefiggiamo obiettivi comuni e nuove idee, con particolare attenzione alle proposte dai nuovi volontari che vorranno entrare a far parte di questa realtà".

Puviani sottolinea inoltre come "Pro Loco opera trasversalmente, di concerto con l’amministrazione e con le tante realtà cittadine, sempre e solo nell’interesse della collettività. È per questo – aggiunge Puviani – che Pro Loco ha sempre e comunque bisogno dell’impegno di chiunque abbia a cuore la città di Sassuolo, o idee da cui possano nascere nuove occasioni di aggregazione o divertimento. Restate sintonizzati sui nostri social e sul nostro sito, perché presto diffonderemo il programma delle iniziative natalizie, ma anche il tanto, tantissimo altro che abbiamo intenzione di realizzare".