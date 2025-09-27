Duse, una stagione d’incanto. Grande prosa e autori cult. Cento titoli in rampa di lancio

Si parte con Il birraio di Preston di Andrea Camilleri nella lettura di Giuseppe Dipasquale con Edoardo Siravo (il 14-16 novembre) e si chiude con un gigante come Umberto Orsini, protagonista di Prima del temporale (27 – 29 marzo), da un’idea dello stesso Orsini e di Massimo Popolizio alla regia. Nel mezzo si dispiega una stagione di prosa– ma anche ricca di attualità, di musica e alla danza – per un centinaio di titoli complessivi. Lo storico teatro Duse si prepara alla nuova stagione, forte degli oltre 150mila spettatori che l’anno scorso si sono, si può ben dire, goduti lo spettacolo in via Cartoleria. Se per Note di gratitudine va ancora definita una nuova data, La geopolitica dello spazio è stato posticipato al 12 maggio 2026, così come Svelarsi, rimandato al 21 maggio, in calendario c’è subito anche la commedia perfetta di Oscar Wilde: L’importanza di chiamarsi Ernesto (21 – 23 novembre) di Geppy Gleijeses, con una signora del teatro come Lucia Poli. Evoca i giochi malvagi della guerra e parla di confini, reali e metafisici, la tragedia comica The Other Side (28 – 30 novembre) di Ariel Dorfman, per la regia di Marcela Serli, con Elisabetta Pozzi e Gigio Alberti. Per la prima volta in Italia, dopo il successo londinese e a vent’anni dal film di Ang Lee, arriva Brokeback Mountain (5 - 7 dicembre) storia di amore, lotta e accettazione scritta da Annie Proulx e adattata da Ashley Robinson. Il regista Giancarlo Nicoletti ha scelto un allestimento che fonde racconto e musica. Sul palco Edoardo Purgatori e Filippo Contri accanto alla cantautrice Malika Ayane, accompagnata da una live band. Incursione nel musical per capodanno, invece, con un tuffo negli anni Ottanta (doppio spettacolo).

Fra i grandi nomi di inizio 2026, continua il sodalizio artistico fra Elio Germano e Teho Teardo, che daranno voce e suoni al libro di Gino Strada, Una persona alla volta, in La guerra com’è (20-22 marzo). Prima, c’è grande curiosità per Donald (23 – 25 gennaio) di e con Stefano Massini, che scrive e racconta la Storia molto più che leggendaria di un Golden Man. Subito dopo arriva Antonio Latella, con il nuovo allestimento di Riccardo III (30 gennaio – 1° febbraio) di Shakespeare, con Vinicio Marchioni. Non manca la commedia d’autore con A qualcuno piace caldo (6 – 8 febbraio), dal cult del 1959 di Billy Wilder. In scena Euridice Axen, Giulio Corso e Gianluca Ferrato. Si ride anche con Vicini di casa (13 – 15 febbraio) con Amanda Sandrelli e Gigio Alberti. Amatissima dal pubblico del Duse, torna Lella Costa nelle vesti di Lisistrata (20 – 22 febbraio), per la regia di Serena Sinigaglia. Ancora un grande classico di Shakespeare, con la regia di Giorgio Pasotti, che troviamo nei panni di Iago in Otello (27 febbraio – 1° marzo) con la drammaturgia di Dacia Maraini. Celebre per la versione cinematografica con Klaus Maria Brandauer, ecco poi Mephisto (6 – 8 marzo), scritto negli anni Trenta da Klaus Mann e colpito per decenni dalla censura. Suggestiva e visionaria la regia di Andrea Baracco che sceglie Woody Neri per interpretare il protagonista. Registro brillante, invece, per Contrazioni pericolose (13 – 15 marzo), la nuova commedia scritta e diretta da Gabriele Pignotta, anche in scena insieme a Rocío Muñoz Morales e Giorgio Lupano.