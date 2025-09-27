Emilia Romagna Festival. Alla scoperta del territorio

Sono quattro le stagioni invernali con la direzione artistica di ERF – Emilia Romagna Festival a Imola, Faenza, Castel San Pietro e Forlì. Quattro stagioni caratterizzate da una grande varietà di programmi, che spaziano dai grandi capolavori del repertorio classico romantico fino agli autori contemporanei, con orchestre e solisti di prestigio internazionale accanto a giovani talenti emergenti, che stanno rapidamente conquistando la scena.

Musica e danza per la X^ stagione di ERF#StignaniMusica!: la nuova edizione della rassegna, in programma dal 26 ottobre al 13 aprile, conferma la fruttuosa collaborazione tra Emilia Romagna Festival e il Comune di Imola portando in città 10 appuntamenti. L’inaugurazione, domenica 26 ottobre alle 21, è affidata anche quest’anno alla Filarmonica Arturo Toscanini, fiore all’occhiello del territorio emiliano-romagnolo, oggi annoverata tra le più importanti orchestre sinfoniche italiane, qui diretta da un giovane grande talento: Fernando Gaggini. Un concerto interamente dedicato a Pëtr Il’ič Čajkovskij, un progetto speciale elaborato apposta per ERF per i suoi 25 anni.

Al via poi l’ottava stagione musicale ERF@CasseroMusica, organizzata da Emilia Romagna Festival con il Comune di Castel San Pietro Terme, dal 24 ottobre al 13 marzo, al Teatro Comunale Cassero. Sarà il duo formato da Gabriele Mirabassi al clarinetto e Simone Zanchini alla fisarmonica a inaugurare la nuova stagione venerdì 24 ottobre, alle 21, con Il Gatto e La Volpe.

Con otto concerti in calendario, di cui uno fuori abbonamento, tra il Teatro Angelo Masini e il MIC – Museo Internazionale delle Ceramiche, Faenza si prepara a una nuova stagione musicale con ERF&TeatroMasiniMusica 2025/26: dal 28 ottobre al 26 marzo la rassegna porterà in città un percorso sonoro che attraversa secoli e generi. L’inaugurazione , martedì 28 ottobre alle 21 al Teatro Masini, è affidata alla grande pianista e compositrice jazz Rita Marcotulli, assieme a un eccezionale sestetto.

Anche Forlì si prepara ad alzare il sipario sulla nuova stagione concertistica Forlì Grande Musica, firmata da Emilia Romagna Festival, fino al 22 dicembre: l’inaugurazione mercoledì 5 novembre (alle 21) al Teatro Diego Fabbri è affidata a Fabrizio Monteverde, che torna a riallestire per il Balletto di Roma Otello, su musiche di Antonin Dvořák. Info e programma completo dell’intera rassegna: www.emiliaromagnafestival.it.