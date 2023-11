Eva, la regina del tango: "Quando i sogni hanno il tacco"

Da Riccione alla Cina, passando per l’Argentina e la Russia. Sono migliaia le donne che indossano Regina Tango Shoes, le scarpe da tango ideate da Eva Maltoni. Il suo soprannome è ‘Nataraja’, che significa Signore della danza, un nome adottato durante un viaggio in India che è stato di buon augurio, perché nel 2010 questa stilista e ballerina decide di aprire la sua azienda a Riccione, dove c’è anche lo showroom, e la sua idea è subito vincente. Nel mondo della moda entra giovanissima: frequenta una scuola per stilisti e poi inizia subito a lavorare in Italia e in Francia con grandi maestri come Krizia, Hugo Boss, Etro, Jean Paul Gaultier, e proprio con quest’ultimo collabora per una decina di anni.

"Ricordo quando ha creato alla fine degli anni Ottanta i costumi per il tour di Madonna, in particolare il famoso corpetto con le punte – racconta Eva Maltoni – lo provavo io perché al tempo avevo le stesse misure della popstar. Poi, a Natale, Gaultier mi ha regalato un lettore cd con dentro il disco autografato da Madonna, ed è stata un’emozione unica".

Come è nata l’idea di disegnare scarpe da tango?

"Ho unito le mie passioni, moda e danza. Quasi vent’anni fa ho iniziato a ballare il tango, ma da giovane avevo avuto un incidente, quindi le classiche scarpe da tango per me erano troppo rigide e ho creato un modello adatto a me. È piaciuto a tutti e questo mi ha spinto ad aprire la mia attività a Riccione".

Dove vende le calzature?

"Forse sono più famosa all’estero che in Italia. Le scarpe vengono comprate non solo dai ballerini, infatti essendo scarpe aperte in punta in estate sono acquistate per uscire. Sono modelli artigianali, realizzati con pelli e materiali pregiati. Abbiamo linee pronte, ma produciamo anche su misura. Vendo tanto anche con l’e-commerce e moltissimo in Cina e Giappone, dove sono innamorati del tango, poi molto in Argentina, dove diversi ballerini famosi le indossano, in Australia, Canada, a Los Angeles e a New York, dove ci sono i rivenditori. In Europa direi ovunque e molto nei Paesi dell’Est, adesso tanto in Kazakistan. Produciamo anche una linea di abiti per il ballo".

Che look consiglia per le feste?

"Sicuramente di abbinare scarpe di colore nero o rosso e tutto quello che brilla. Sono perfette le scarpe con gli strass, i glitter e i tessuti brillanti con lamine preziose. Quest’anno ho inserito anche il velluto di tutti i colori. La tendenza è il viola abbinato a lamine specchiate e pvc trasparenti con bordo brillante, tipo scarpa di Cenerentola".

Ci sono personaggi famosi che indossano le ‘Regina’?

"Ad esempio in Italia le ha indossate Michelle Hunziker nel programma Michelle Impossible, poi Ilary Blasi e la violinista di Carmen Consoli durante i concerti".

Lina Colasanto