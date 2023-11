Fiorella Mannoia: "La mia Riccione è una musica cantata con allegria"

Raffinata interprete della musica d’autore, Fiorella Mannoia si esibirà a Riccione alle 21 del 29 dicembre al palacongressi, dov’è in cartellone ‘Danilo Rea incontra Fiorella Mannoia’. La cantante annuncia l’uscita di un nuovo disco, a dicembre, e di un album con inediti, nel 2024. I ricordi dei suoi primi concerti A Riccione sono ancora vivi.

Mannoia e Rea una coppia musicalmente consolidata?

"Danilo e io siamo in giro da più di un anno con lo spettacolo Luce. Sul palco la mia voce e lui al pianoforte. Ci conosciamo da trent’anni, tutte le volte che ci incontravamo sui palchi tra noi si creava una bella magia, una particolare sintonia. Danilo è un musicista straordinario, per cui cantare con lui è veramente un privilegio. Ci siamo sempre ripromessi di fare una tournée insieme, finché quest’anno abbiamo concretizzato il nostro desiderio. Pensavamo di fare un tour per puro divertimento, una quindicina di serate, mentre la scorsa estate ne abbiamo fatte trenta".

Quest’esperienza con Rea sfocerà in un disco?

"L’abbiamo già registrato. I primi di dicembre uscirà il cd e il 15 dello stesso mese il vinile. È stata un’esperienza talmente bella e particolare per cui andava fermata. Poi chissà, nel tempo ci rincontreremo e lo faremo di nuovo".

Torna a Riccione, dove si è esibita tante volte. Che visione ha di questa città?

"Quando siamo in tournée, spesso si approfitta per fare un piccolo giro, ma si riesce a vedere poco dei posti dove ci fermiamo. Di Riccione ricordo il mare e l’accoglienza. Tutte le volte che sono venuta qua ho detto: l’Italia balneare dovrebbe imparare dalla sua operosità, il fatto di mettere il turista a proprio agio e coccolarlo. L’accoglienza e la simpatia dei gestori dei locali dovrebbe essere esportata come modello".

Come racconterebbe Riccione in note?

"In maniera allegra, perché di questa città ho sempre avuto un ricordo allegro".

Cosa ha addesso in cantiere?

"Stiamo raccogliendo il materiale e facendo provini per il nuovo disco di inediti che uscirà nel 2024, anno speciale per me perché compirò settant’anni. Per cui è un giro di boa, una data importante nella vita di un essere umano".

Se non fosse l’anagrafe a tradirla, nessuno le darebbe questa età!

"Io questi anni non me li sento per niente. Questa è un’età bellissima, ho ancora tanta voglia di fare, di girare, di curiosare e scoprire. Anche perché ho sempre pensato e continuo a pensare che la vecchiaia non esiste, è uno stato d’animo. C’è un corpo che purtroppo invecchia, ma se la testa rimane curiosa e giovane, se hai sempre voglia di stare attento a quello che ti succede intorno, non invecchi".

Ha una brillantissima carriera, ma c’è qualcosa che non è ancora riuscita a realizzare?

"Ho fatto più di quanto speravo e sognavo. Ho cantato con tutti gli artisti che ho amato, ho avuto collaborazioni che hanno formato la mia vita, ho fatto esperienza di cinema e di televisione conducendo programmi andati anche bene, con grande soddisfazione. L’ultimo è andato in onda in un orario improbabile ma è andato bene lo stesso, perché mi ha dato la libertà di fare qualsiasi cosa senza che nessuno mi dicesse quello che potevamo o non potevamo fare, siamo stati liberi di fare gli inviti e di avere gli ospiti che volevamo. Non so più che chiedere alla vita, sono una donna fortunata".

Continua a spendersi per varie cause, soprattutto contro la violenza sulle donne.

"Lo faccio con la fondazione Una Nessuna e Centomila della quale sono presidente onoraria. E’ nata dopo il concerto di Campovolo, dove c’erano anche Laura Pausini, Emma, Elisa, Giorgia e Alessandra Amoroso, un evento eccezionale perché avevamo davanti 100mila persone e abbiamo raccolto più di due milioni di euro devoluti ai sette centri antiviolenza che avevamo scelto. Da lì con la mia amica Giulia Minoli è nata l’idea di dare un seguito a quel concerto, confrontandoci in camerino abbiamo esclamato: non può finire tutto qui. Dobbiamo portare avanti le nostre battaglie e fare altri concerti, così ci siamo ripromesse di farne uno all’anno e abbiamo fondato Una Nessuna Centomila, presieduta da Giulia Minoli, che gestisce un centro antiviolenza. Il 4 di maggio il concerto sarà riproposto all’Arena di Verona, dove è stata aggiunta la data del 5 perché la prima è già sold out".

Nives Concolino