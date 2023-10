Gardenia, marchio storico più forte della crisi

Si narra che un giorno Gianni Versace, il grande stilista scomparso nel 1997, abbia confidato: "Non sono interessato al passato, se non per il fatto che è la via per il futuro". Forse si può rileggere in questa chiave anche il passato e il futuro di Gardenia Orchidea: marchio storico del distretto della ceramica del Made in Italy, nel 1997 ha firmato un sodalizio proprio con il luxury brand Versace. I suoi prodotti griffati sono stati presentati al recente salone internazionale della ceramica. Il bilancio è affidato al presidente Andrea Fabbri (nella foto), col quale abbiamo analizzato gli anni della crisi, i risultati positivi degli ultimi bilanci e i progetti futuri legati alla sostenibilità.

Presidente Fabbri, come è andata al Cersaie?

"Sono tanti i segnali che ci dicono di essere finalmente tornati ai livelli pre-Covid. Il salone di Bologna continua a essere una delle occasioni più importanti per la nostra ceramica di mettersi in mostra a livello internazionale. Avevamo un po’ di incertezze per l’attuale situazione economica, ma i feedback che abbiamo ricevuto ci confermano che i risultati sono andati ancora meglio delle aspettative".

Un po’ di incertezze come quelle che Gardenia ha dovuto affrontare negli ultimi anni. "Sì è vero, ma siamo riusciti a dimostrare che un marchio storico come il nostro riesce ad attraversare anche le burrasche più impegnative".

In che modo?

"A ottobre 2020 il grande gruppo ABK ha acquisito Gardenia. È stato un investimento molto coraggioso, fatto in piena emergenza Covid, fatto perché si credeva molto nel valore del brand di un’azienda che ai tempi d’oro aveva raggiunto livelli di fatturato e di riconoscibilità di mercato molto forti. Il potenziale secondo noi era davvero elevato e alla fine i risultati ci hanno dato ragione: a gennaio 2021 siamo usciti dal concordato".

E da quel momento come siete ripartiti?

"Gardenia veniva da anni di calo, il personale era molto sfiduciato. L’ingresso della nuova proprietà è stato l’occasione non solo di sistemare l’azienda a livello finanziario, ma anche di riportare un clima di serenità ed entusiasmo nei lavoratori. Abbiamo puntato a riposizionare il brand sul livello medio-alto del mercato cercando di recuperare il prezzo medio con nuove collezioni e nuovi formati, questo grazie a sinergie con Abk in particolare che ci hanno consentito di introdurre lastre ceramiche e ridefinire il posizionamento competitivo di Gardenia. Va ricordato che le sinergie produttive e commerciali con la capogruppo ci hanno permesso di salvaguardare tutti i posti di lavoro".

E i risultati quali sono stati? "Nel 2020 abbiamo avuto una perdita di 3 milioni. Nel 2021 la situazione ha cominciato a migliorare, grazie agli investimenti fatti: a seguito dell’impatto della crisi energetica però abbiamo ugualmente registrato una perdita 800mila euro. Il 2022 invece lo abbiamo chiuso con un utile netto di 2,2 milioni di euro".

Quando si fanno aggregazioni c’è sempre il rischio di snaturare l’azienda in difficoltà. "Guardi per noi è fondamentale essere parte del distretto ceramico nel quale il gruppo opera. È fondamentale per la storicità del brand. Abk ha fatto investimenti importanti per Gardenia in tecnologie produttive, in marketing e nel commerciale. Un altro patrimonio fondamentale è la licenza esclusiva con Versace: è stata una trattativa molto lunga, ma a gennaio 2023 abbiamo ottenuto il rinnovo della licenza che ci potrà dare risultati importanti negli anni".

Investimenti per il futuro? "Non si può prescindere dal tema della sostenibilità, per la quale c’è una sensibilità da parte di tutto il gruppo. Nello stabilimento Abk di Solignano abbiamo fatto investimenti in nuove linee produttive che ci consentono una riduzione dei consumi energetici attraverso il cogeneratore, ma anche il riutilizzo dei materiali residui, smalti e materie prime. I nostri impasti hanno un minimo del 40% di materie prime di qualità recuperate da lavorazioni interne ed esterne. La ceramica è un’industria energy intensive, ma stiamo ottenendo risultati importanti con investimenti e con la tecnologia; sul monitoraggio delle emissioni continueremo a investire anche in futuro".