Il calcio alla Consolata e il maestro ’Scaio’. Davide ’Dudu’ Morandi canta la sua Sassuolo

Gli occhi del cuore arrivano a vedere Sassuolo anche da Monchio, perché in fondo Davide ’Dudu’ Morandi rimarrà sempre un sassolese. "Certo, e infatti mi presento sempre così", racconta il cantante dei Modena City Ramblers, che ormai da qualche anno ha lasciato la sua città per andare a vivere in montagna. Complice il lockdown, che obbligò la famiglia a spostarsi a Vitriola, dove i genitori della moglie di Davide avevano una casa: "Scoprimmo in quei mesi che ci piaceva quella vita, poi sfruttammo un bando per ristrutturare una vecchia casa e ci trasferimmo a Monchio".

Morandi, lei sta diventando ’montanaro’, spacca la legna, si è costruito un pollaio. Ma dentro resta sassolese.

"Assolutamente, anche quando sono in giro per il mondo è così che mi presento. Perché a Sassuolo sono nato e sono cresciuto, poi la vita mi ha portato altrove, prima a San Valentino, dall’altra parte del Secchia sulla sponda reggiana, adesso a Monchio".

Sul Secchia passa quel ponte che nella sua canzone ’D’la dal pount’ la riporta in una città che la fa piangere di nostalgia.

"Perché la Sassuolo che ricordo io ormai non c’è più. Era un paesone caratterizzato dalle sue fabbriche, ma anche da una libertà per i giovani che oggi manca. Al di là del mondo che è cambiato, noi potevamo girare per strada senza paura, potevamo stare fuori la sera perché era pieno di giovani che avevano anche i luoghi dove ritrovarsi. C’erano tre cinema, tanti locali, oggi ci sono due pub che tirano avanti stringendo i denti..."

La sua Sassuolo da bambino qual era?

"Ho frequentato l’asilo dalle suore, in Sant’Anna. Abitavamo in via Radici in piano, ma ero piccolo e ho ricordi vaghi, poi ci spostammo in viale Indipendenza, dietro il palazzo che una volta ospitava la questura, e poi in via Pisacane, parrocchia della Consolata".

Dove sbocciò la sua vera vocazione, quella da portiere di calcio.

"Ah ah. Se è per questo gioco ancora, nel Frassinoro di calcio a sette, l’anno scorso abbiamo fatto le finali degli Amatori Csi, affronto ventenni che mi lasciano sempre i segni. Comunque sì, iniziai a giocare nella Consolata con Bruno Iotti, poi nell’Ancora-San Francesco, nel Pigneto, nella squadra dello Sporting e in quella del Bar Luana".

Nella canzone dedicata a Sassuolo compare anche ’Scaio’, ovvero il maestro Bruno Ascari.

"Fu il mio maestro di musica alle medie, alle Ruini. Prima ero andato alle De Amicis, poi al liceo Formiggini. Ascari era un simbolo della sassolesità, aveva sempre qualche buona parola. Gli hanno voluto bene in tanti, per questo non vederlo più accentua il senso di distacco dalla Sassuolo di una volta".

È stato lui ad avviarla alla musica?

"In realtà fino a una certa età ero solo un grande ascoltatore. La prima volta che mi sono esibito in pubblico fu con il gruppo degli Sleeping on the fast road che per anni fu protagonista al Festival dello studente, con gli amici Mario Zoboli, Massimo Barbari, Paolo Montorsi. Era nella discoteca Goya, che oggi non c’è più. Poi feci un pezzo di Bennato a una festa del liceo, all’ex Otto Club, poi per anni più niente".

E come ricominciò?

"Eravamo alle Piane di Mocogno nella casa di Alberto Morselli, il primo cantante dei Ramblers. Era un capodanno, fu lì che nacquero i Mocogno Rovers, il primo gruppo vero in cui ho cantato. Siamo ancora in contatto, forse in futuro faremo ancora qualcosa".

Morandi, si è mai spiegato come mai a Sassuolo sono nati così tanti cantanti famosi?

"No. Premesso che io di Caterina Caselli, di Pierangelo Bertoli o di Nek possono ritenermi al massimo un cugino minore, in effetti è curioso che siano così tanti. Anche i Ramblers sono nati qui, oltre a Morselli anche Alberto Cottica è sassolese e Giovanni Rubbiani lo è d’adozione. Forse l’aria inquinata aiuta a far venire una bella voce, ma non credo. Di sicuro Sassuolo pur essendo alla periferia di quella via Emilia dove sono sorti tanti talenti, è sempre riuscita ad essere protagonista in campo musicale. Lo dicono i numeri".

Lei che cosa porta di Sassuolo, in giro per il mondo?

"Porto me stesso e l’orgoglio di dire che quella è la mia città. E mi capita spesso di trovare persone che la conoscono, a parte incontri di conoscenti diretti a sorpresa, comunque incontriamo gente che racconta di aver vissuto da noi per lavoro, in passato. O qualcuno a cui ho servito una birra quando lavoravo al Temple Bar".

Davide, lei adesso sta portando avanti anche un nuovo progetto, con l’altro Rambler Massimo Ghiacci.

"È stato lui a coinvolgermi. Si chiama ’Io non c’ero ma ero lì’, sono sedici brani che abbiamo registrato, ora partirà il crowdfunding per proporli in cd insieme con una graphic novel di Lorenzo Menini, sono pezzi inediti scritti, arrangiati e suonati da Massimo Ghiacci, Marco V. Ambrosi e Fabrizio Cariati, oltre che dal sottoscritto, e registrati e prodotti da Gabriele Riccioni al Bunker Studio di Rubiera. Sono tutti brani che parlano del tema dei migranti, che provano a fornire informazioni più che opinioni, per permettere a chi assiste allo spettacolo di farsi un’idea. Anche se noi ne abbiamo una nostra, ovviamente. Diventerà uno spettacolo teatrale che nei piani debutterà a Crotone il prossimo 26 febbraio, data dell’anniversario delle morti di Cutro. L’abbiamo presentato il 3 ottobre, nel decennale di un altro evento tragico, a Lampedusa".