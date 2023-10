Il potere della condivisione in otto ’speach’

Otto relatori d’eccezione si incontreranno nell’aula Magna del Polo scolastico di Sassuolo per discutere un tema quanto mai attuale: la condivisione. Si delinea così la prima edizione di TEDx che, per l’esordio di sabato 28 ottobre, prevede alle 14.30 la rassegna intitolata "The power of sharing", in italiano "Il potere della condivisione".

Come si legge nella presentazione dell’evento, l’argomento è stato scelto "sia per motivazioni legate al territorio, sia legate al contesto post-pandemico. Il distretto ceramico, infatti, vive di relazioni tra le imprese e condivisione di idee, lavoro e persone. È proprio grazie alla condivisione di questi fattori che è stato possibile crescere negli anni del dopoguerra e, allo stesso tempo, vivere e superare la recente crisi pandemica".

Quella che si terrà a Sassuolo è una manifestazione indipendente nata sotto l’egida di TED, associazione internazionale no-profit che organizza conferenze con l’obiettivo di fare incontrare relatori affermati e trattare idee innovative di interesse globale. La sua missione è riassunta nella formula "Ideas worth spreading" – letteralmente – "idee che vale la pena diffondere". Dal mondo dell’impresa al futuro della tecnologia, senza dimenticare la sostenibilità in campo alimentare e l’attenzione ai temi sociali, gli ospiti, presentati dalla giornalista Elena Cuoghi, si alterneranno sul palco raccontando le loro esperienze. Ecco i relatori illustri che animeranno la rassegna sassolese. Martina Domenicali è la cofondatrice di Lexroom.ai, legaltech startup con un focus sull’intelligenza artificiale. Dopo un’adolescenza difficile alle prese con la bulimia, l’imprenditrice ha deciso di raccontare la sua sofferenza sui social per aiutare altre persone: oggi la sua community conta quasi 100.000 iscritti.

Mirco Cerisola è country director Italia di Too Good To Go, azienda protagonista nella lotta agli sprechi alimentari, attualmente in forte crescita.

Tra i relatori troviamo anche Annalisa Vandelli, scrittrice, giornalista e fotoreporter freelance sassolese che in passato ha lavorato in Medio Oriente, Africa e America Centrale e collaborato direttamente con il Ministero degli Affari Esteri.

Grande esperienza internazionale anche per Caroline Caporossi, italo-americana di 29 anni, fondatrice di AIW, organizzazione no profit per l’integrazione delle donne migranti. Dal 2022, la Caporossi ha aperto Roots, ristorante di impresa sociale a Modena.

Sul palco salirà anche Cosimo Fiorini, matematico specializzato in teoria della probabilità a Cambridge che attualmente lavora per Ammagamma, centro di ricerca sull’intelligenza artificiale. Ci sarà inoltre Graziano Verdi, amministratore delegato di Italcer Group, oggi quinto gruppo industriale italiano nel settore della ceramica di alta gamma. A marzo di quest’anno, Verdi è stato inserito tra gli "Imprenditori più coraggiosi d’Italia" e gli è stata dedicata una copertina sul prestigioso mensile Forbes. Parola poi a Mirco Besutti, direttore d’orchestra e delegato italiano dell’European Music School Union dal 2006 e fondatore dell’Associazione Scuole di Musica Emilia-Romagna "Assonanza". Ottavo relatore Simão Amista, docente italo-brasiliano di filosofie e tradizioni dell’Africa del centro-ovest e diasporica dell’America.

I biglietti si possono acquistare sul sito www.tedxsassuolo.com. Per informazioni: info@tedxsassuolo.com. "Tutti gli eventi TEDx ai quali ho partecipato – dichiara l’organizzatore della manifestazione di Sassuolo, Luca Bellei – mi hanno coinvolto profondamente: ascoltare le esperienze di relatori di caratura internazionale che parlano di sostenibilità, alimentazione, etica o integrazione è stata una fonte di ispirazione. Abbiamo promosso questa rassegna a Sassuolo, una realtà importante che non aveva ancora ospitato eventi siglati TED e abbiamo trovato la disponibilità di speaker locali di altissimo livello.

Un’anticipazione per il 28 ottobre? Sarà un pomeriggio all’insegna della sostenibilità ambientale, infatti chi arriverà a TEDx Sassuolo in bicicletta riceverà uno sconto del 50% per l’evento dell’anno prossimo, che speriamo di programmare al Teatro Carani".

Jacopo Gozzi