Itc, stagione sulle nuvole. Brillano Vacis e Sieni

Una stagione che nasce sotto l’egida di un titolo evocativo, quello di un libro del 1989, Il profilo delle nuvole, raccolta fotografica di Luigi Ghirri con testi di Gianni Celati. È quella dell’Itc Teatro di San Lazzaro, con la direzione artistica di Teatro dell’Argine, che nel nuovo cartellone ospita un omaggio a Eugenio Allegri: torna infatti Novecento, lo spettacolo che lo rese celebre, ora interpretato dal gruppo PoEM, diretto da Gabriele Vacis. Poi spettacoli che sono incroci tra linguaggi, visioni e stili, a firma di compagnie come Lo’Co Théâtre (con Gli ultimi giorni di Agatha Von Braun, 8-9 novembre), I Gordi, Lorenzo Maragoni, Giulio Santolini, affiancate da un grande nome della scena europea come Roger Bernat, con il suo teatro partecipato, realizzato con Qui e Ora Residenza Teatrale (La scelta, il 28 febbraio e l’1 marzo). Non mancano artiste e artisti giovani, alcuni già affermati, come Niccolò Fettarappa (con La sparanoia. Atto unico senza feriti gravi purtroppo, 21 e 22 marzo).

Il primo spettacolo, fino al 5 ottobre è Labirinto, uno spettacolo in realtà virtuale del Teatro dell’Argine in cui ogni spettatore sarà dotato di un visore per scoprire 14 storie di adolescenti. Il 25 ottobre, ecco Lorenzo Maragoni con Grandi numeri, spettacolo tra stand-up, poesia e interazione dal vivo, seguito da Stand-up Poetry (26 ottobre). Il viaggio prosegue. A novembre The Barnard Loop, di DispensaBarzotti, mentre fra il 26 e il 30 novembre il Teatro dell’Argine con Nicola Bonazzi racconta in Casa del popolo uno spaccato del Secolo breve. Ed eccoci dunque, il 13 e 14 dicembre, nel Novecento di Alessandro Baricco, con la regia di Vacis, per ricordare anche Eugenio Allegri, interprete originale, mentre l’inizio del 2026 porta per la prima volta (il 31 gennaio) Virgilio Sieni, con Sonate Bach. Di fronte al dolore degli altri, undici coreografie ispirate a tragedie contemporanee, da Sarajevo a Gaza, che diventano una cerimonia danzata sul dolore civile. Sempre a gennaio, il 24, arriverà Babilonia Teatri con Abracadabra (foto), spettacolo di magia che va oltre l’illusione in un viaggio poetico tra vita e morte. A febbraio (10 e 11), dopo Io sono verticale di e con Francesca Astrei, dal 20 al 22 sarà la volta di Miserella, sul tema del corpo che cambia. Chiude il cartellone Pandora, spettacolo de I Gordi, ideato e diretto da Riccardo Pippa (28 marzo). A completare la stagione, i laboratori per tutte le età, il progetto Politico Poetico e Per aspera ad astra: per portare bellezza anche nelle carceri. Due poi i progetti speciali di solidarietà al popolo palestinese (teatrodellargine.org).