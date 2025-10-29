La stagione lirica: "Il Barbiere di Siviglia" al Teatro delle Muse. Le prove in streaming

Venerdì 5 e domenica 7 dicembre va in scena Il Barbiere di Siviglia, libretto di Cesare Sterbini, dalla commedia omonima di Pierre Carón de Beaumarchais, musica di Gioachino Rossini, direttore Jacopo Brusa, regia e scene Damiano Michieletto, costumi Carla Teti. L’allestimento è del Maggio Musicale Fiorentino. L’opera è realizzata in coproduzione con Fondazione Rete Lirica delle Marche. Sul podio per Il Barbiere di Siviglia sale Jacopo Brusa, che ha approfondito il repertorio rossiniano dirigendo L’inganno felice al Fraschini di Pavia con l’orchestra Virtuosi Brunenses di Brno, La cambiale di matrimonio al Festival "Rossini in Wildbad", La Cenerentola al Piccolo Festival del Friuli Venezia-Giulia. Nel 2024 è stato invitato a dirigere uno dei "Concerti di Belcanto" al Rossini Opera Festival di Pesaro. Damiano Michieletto – una delle figure più eminenti del teatro europeo – firma la regia e l’impianto scenico della produzione del Barbiere di Siviglia, nata per il Maggio Musicale Fiorentino: lo spettacolo rappresenta una delle prime tappe della carriera internazionale del regista ed è la testimonianza della genialità di un giovane artista che, agli inizi degli anni duemila, si confermò raffinato uomo di teatro, producendo alcuni degli spettacoli più intelligenti ed efficaci dell’intero panorama operistico.

Un cast giovane, ma con artisti già affermati nel repertorio rossiniano: tre provenienti dall’Accademia Rossiniana del Rof – Il Conte d’Almaviva Pietro Adaini, Don Bartolo Giuseppe Toia e Rosina Aleksandra Meteleva –, Figaro Hae Kang – protagonista della stessa opera al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino –, mentre Laura Khamsatova, Berta e Davide Chiodo, Fiorello, si sono formati all’Accademia d’Arte Lirica di Osimo; Don Basilio è Eugenio Di Lieto. La produzione vedrà impegnati la Form-Orchestra Filarmonica Marchigiana e il Coro del Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno.

Come di consueto una serie di incontri, a cura della Fondazione Teatro delle Muse in co-organizzazione con l’assessorato alla cultura del Comune di Ancona, sono previsti per avvicinarsi a Il Barbiere di Siviglia: con le scuole (il 2 dicembre dalle 15 alle 16) guidati dal direttore artistico della Fondazione Teatro delle Muse per un momento di ascolto e di dialogo, seguito da un accesso alla sala durante le prove per conoscere i meccanismi musicali e scenici. Con il pubblico sono previste prove in streaming "Entra nell’opera... da casa tua": due appuntamenti video in diretta facebook (facebook.com/fondazionemuse) durante le prove de Il Barbiere di Siviglia, accompagnati sempre dal direttore artistico della Stagione Lirica Vincenzo De Vivo. Il primo dicembre, alle 16, "Si monta uno spettacolo dietro il sipario e in sartoria" e il 2 dicembre, alle 16, "Cos’è una prova di scena in palcoscenico".

Così come è prevista al Ridotto del Teatro delle Muse la guida all’opera gratuita aperta alla città la domenica precedente il debutto. Quindi, domenica 30 novembre (ore 11), la guida all’opera a cura del critico musicale Gabriele Cesaretti. L’anteprima giovani è prevista il 3 dicembre alle 18 per gli allievi delle scuole secondarie per gli studenti dell’Università Politecnica delle Marche e delle Accademie.

