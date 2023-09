Ma davvero diminuiranno gli incidenti? Anche quelli mortali?

Città 30 è un cambiamento rilevante che va accompagnato con gradualità. Fino a dicembre 2023, i vigili presidieranno le strade, ma solo per ricordare e informare sul nuovo limite. Le sanzioni legate ai nuovi limiti di velocità partiranno dal primo gennaio del 2024.

Sulle strade a 30 il controllo sarà affidato ai vigili, mentre gli autovelox fissi saranno solo nelle strade a 50. L’obiettivo della Città 30 è zero morti in strada e zero multe: rispettando le regole, non ci sono sanzioni e si salvano vite umane. Negli intenti del Comune, si vuole garantire più sicurezza stradale ai pedoni, agli automobilisti e agli altri utenti della strada, "non fare cassa", come ha sottolineato anche il sindaco Lepore. Quello che sta a cuore all’amministrazione "è azzerare i morti nelle nostre vie: a Bologna solo nel 2022 hanno perso la vita 23 persone ed è un numero inaccettabile". Comprendere il motivo per cui ridurre la velocità a 30 kmh va a vantaggio di tutti è fondamentale per scegliere di rispettare il limite e non essere multati.