Metti una sera al TEA… con i grandi show!

Febbraio al Teatro EuropAuditorium si apre con due repliche del musical Tootsie (1 e 2 febbraio). Sul palco, Paolo Conticini veste i panni di Michael Dorsey, un attore geniale e pieno di talento che, dopo innumerevoli delusioni lavorative, si reinventa travestendosi da donna per ottenere il ruolo della vita in un grande musical di Broadway. Al suo fianco, l’irresistibile Enzo Iacchetti, che interpreta Jeff, l’amico fedele e ironico, portando un tocco di brillantezza e complicità alla storia. Con un ritmo serrato, musiche coinvolgenti e battute taglienti, Tootsie non è solo una commedia divertente, ma anche una riflessione profonda e ironica sul mondo dello spettacolo, sull’identità e sul coraggio di cambiare per inseguire i propri sogni.

Il 9 febbraio Stefano Nazzi è protagonista del nuovo spettacolo Indagini Live – Una nuova storia che, a grande richiesta, verrà replicato il 24 e 25 febbraio. Dopo il racconto del caso del Circeo, che ha collezionato sold-out in tutta Italia, il giornalista, scrittore e podcaster Stefano Nazzi torna a teatro con Una nuova storia, non ancora svelata, ma già attesissima. Lo stile narrativo di Nazzi è la sua impronta più riconoscibile: oggettività, approfondimento, ricerca, per il racconto dei fatti: le indagini – appunto – attraverso le testimonianze, le carte giudiziarie, il racconto dei media.

Il 23 febbraio Fabio Concato, una delle voci più raffinate della nostra musica d’autore, torna ad emozionare il suo pubblico con un nuovo capitolo musicale, Altro di me – tour 2025. Con la sua capacità unica di raccontare la vita attraverso le piccole grandi storie quotidiane, Concato è una delle certezze più luminose della musica italiana. Sarà accompagnato dagli storici amici Musici: Ornella D’Urbano, arrangiamenti, piano e tastiere; Gabriele Palazzi Rossi, batteria; Stefano Casali, basso; Larry Tommasini, chitarre.

Il 26 febbraio, a grande richiesta, tornano Camilla Boniardi “Camihawke” e Guglielmo Scilla con il loro spettacolo Avanguardia Pura. Dopo aver conquistato il pubblico con Il saggio di fine anno Camihawke e Scilla uniscono le loro forze in un progetto inedito che li vede protagonisti assoluti per la prima volta. Avanguardia Pura è uno spettacolo travolgente, brillante e sorprendente, capace di tenere il pubblico incollato alla poltrona tra risate, situazioni irresistibili e momenti di puro intrattenimento.

Dal 28 febbraio al 2 marzo, va in scena Aggiungi un posto a tavola, una nuova edizione del celebre musical firmato Garinei e Giovannini, scritto con Jaja Fiastri, musicato da Armando Trovajoli e coreografato da Gino Landi. Lo spettacolo festeggia 50 anni di successi, con un cast prestigioso che continua ad emozionare il pubblico di ogni generazione: nel ruolo di Don Silvestro Giovanni Scifoni, attore stimato dalla critica e nuovo volto dello spettacolo italiano e Lorella Cuccarini nei panni di Consolazione. “La voce di lassù”, interpretata da Enzo Garinei verrà mantenuta in suo onore.

Dopo il successo televisivo, Massimo Ranieri torna sul palco del TEA il 6 marzo con Tutti i sogni ancora in volo, uno spettacolo che unisce canto, recitazione, brani celebri, sketch e racconti inediti. Il nuovo show, con scenografie rinnovate, include canzoni inedite scritte da grandi cantautori italiani e presenti nel suo ultimo album, prodotto da Gino Vannelli. Accompagnato da una band di musicisti di prim’ordine, Ranieri offre al suo pubblico tutto il meglio del suo repertorio.

Per maggiori informazioni teatroeuropa.it