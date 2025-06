Metti una sera al TEA… con i grandi spettacoli da segnare in agenda

Prosegue a pieno ritmo la programmazione al Teatro EuropAuditorium.

Il 4 e 5 aprile sul palco I Tre Moschettieri-Opera pop nuovo musical con Gio’ di Tonno, Graziano Galatone e Vittorio Matteucci con la regia di Giuliano Peparini. Un’avventura epica, scritta 400 anni fa che ha sempre catturato grandi e piccini. Dietro la realizzazione di questo spettacolo, nulla è lasciato al caso: i combattimenti sono stati studiati nei minimi dettagli. Un’opera pop vibrante, arricchita da un corpo di ballo straordinario, che sprigiona energia pura. La scrittura del musical segue note e musicalità molto contemporanee apprezzate anche dai più giovani.

Dopo la grande emozione sul palco dell'Ariston, in cui ha duettato con Bresh, Cristiano De André sarà in concerto il 14 aprile col suo De André canta De André, un omaggio al padre Fabrizio e alle sue canzoni impresse nella memoria collettiva e ancora estremamente attuali. Cristiano, unico vero erede del patrimonio musicale deandreiano, porterà sul palco il meglio del repertorio finora affrontato, accompagnato dagli insperabili musicisti Osvaldo di Dio alle chitarre e Davide Pezzin al basso, Luciano Luisi alle tastiere e Ivano Zanotti alla batteria.

Il 15 aprile, il grande ritorno di Samuele Bersani col suo Samuele Bersani & Orchestra, che riproporrà i suoi brani in chiave orchestrale dandogli un nuovo slancio interpretativo e musicale. Una scaletta inedita coprirà diverse sfaccettature del repertorio trentennale del cantautore: ​dalle grandi hit fino ai brani del suo ultimo album “Cinema Samuele” (vincitore della sua quinta Targa Tenco).

Il 16 aprile tocca a Umberto Tozzi salutare il suo pubblico nel suo L’ultima notte rosa-the final tour. Grazie alle sue hit senza tempo è diventato un’icona della musica italiana e ha attraversato e appassionato intere generazioni, riempendo con i suoi concerti i più importanti spazi del mondo. Impossibile non citare la super hit mondiale Gloria, e ancora Si può dare di più, Gli altri siamo noi, Gente di mare, Dimmi di no, Stella Stai, Donna amante mia, Claridad (incisa da Luis Fonsi) ed Eva, portata al successo in tutta l’America Latina da Ivete Sangalo.

Il 17 aprile arriva Fabio Concato, una delle certezze più preziose della musica d’autore italiana, col suo Altro di me. tour 2025. Sul palco sarà affiancato dagli storici Musici: Ornella D’Urbano, Gabriele Palazzi Rossi, Stefano Casali e Larry Tommasini. Un concerto imperdibile, tra poesia e musica, con i brani che hanno segnato intere generazioni.

Qualche anticipazione del mese di maggio? Il 6, Roberto Vecchioni torna al live con Tra il silenzio e il tuono tour che prende il nome dal suo ultimo lavoro letterario in vetta nella classifica della narrativa italiana. Il 7 maggio Francesco Cicchella va in scena in Tante belle cose, one-man-show in cui l’artista napoletano gioca non solo con i suoi personaggi, ma anche con se stesso, proiettandosi nel futuro per poi tornare in un passato – il presente – che ha segnato la sua carriera. Il 17 maggio torna, a grande richiesta, Fiorella Mannoia in un concerto straordinario, Fiorella Sinfonica, che promette un'esperienza unica dove ammirare le sue doti canore e la ricchezza sonora dell'orchestra. Il 18 maggio Marco “Monty” Montemagno porta sul palcoscenico del Teatro EuropAuditorium il suo primo live Montemagno Live 2025, un monologo coinvolgete e ricco di idee, tra provocazioni e risate, per esplorare insieme le sfide del futuro. Il 19, tocca a Max Angioni con Anche meno, nuovo spettacolo teatrale del giovane comico che, anche questa volta, non risparmia la proverbiale autoironia e torna a divertirsi e a divertire il pubblico.

