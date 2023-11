Natale al chiaro di Luna . Concerti e serate teatrali per un mese di festa. Torna la pista di ghiaccio

Un raggio di Luna accompagna le scenografie natalizie tra una pioggia di stalattiti e capelli luminosi da viale Ceccarini a piazzale Roma, passando per gli assi commerciali più importanti della città. Sempre all’insegna del satellite terrestre, oltre alle luminarie prenderanno vita spettacoli, mostre, intrattenimento, shopping e concerti con protagonisti di grido come Fiorella Mannoia e Danilo Rea (attesi il 29 dicembre) e Jimmy Sax (il 30), preceduti da altri artisti che il 26, giorno di Santo Stefano per il tradizionale concerto degli auguri, dedicato a Gaspare Tirincanti, renderanno omaggio ai cartoni animati della Walt Disney. Musica anche per il concertone di San Silvestro, che avrà come protagonista un’altra colonna della musica italiana.

La musica si alternerà con gli spettacoli di Riccione Teatro che in dicembre vedranno esibirsi Paola Minaccioni in prima nazionale col nuovo spettacolo (mercoledì 6), Anna Foglietta (venerdì 15) ed Elio Germano con Teho Teardo (mercoledì 20). In piazzale Roma torna intanto il villaggio natalizio con il Giardino segreto, la casetta di Babbo Natale, la pista di oltre 100 metri quadri per pattinare su ghiaccio, la giostra dell’Ottocento e la maxi poltrona natalizia per i selfie. Non essendoci i tempi tecnici necessari per indire un bando, il mercatino natalizio è stato affidato al Consorzio d’area di viale Ceccarini. Le casette, che in tutto saranno sedici posizionate in coppia e gestite da operatori locali, lasciano il piazzale dei Giardini del centro, dedicato alle giostrine, per tornare nel ‘salotto.

Un raggio di Luna emana una particolare luce in viale Ceccarini, dove sabato scorso, in contemporanea con le altre città della costa, si sono accese le luminarie, formate da suggestivi pendenti lunghi circa sei metri (una quindicina per pino). La loro luce s’interseca con quella dei fari a led colorati che illuminano le chiome, interagendo in alcuni momenti con la musica della filodiffusione. La passeggiata luminosa allaccia piazzale Roma e il porto dove campeggerà un imponente albero di Natale naturale. In ogni viale le luci con le loro calde tonalità si presentano come un caldo abbraccio.

Come sottolinea la sindaca Daniela Angelini, che ha presentato l’intero pacchetto di eventi "è stato organizzato dal Comune alla svelta con un budget ridotto e non senza difficoltà, in soli tredici giorni con un investimento complessivo di 600mila euro". La commissaria prefettizia, in carica fino al 2 novembre, ne aveva stanziati appena 200mila.

Il calendario. Dopo il primo appuntamento del 25 novembre, dedicato all’accensione delle luminarie, all’inaugurazione della pista per pattinare su ghiaccio e al vernissage della retrospettiva di Robert Capa a Villa Mussolini, si prosegue sabato 2 dicembre alle 17 con l’inaugurazione del Giardino sul mare e della Casa di Babbo Natale. Prenderà quindi il via l’animazione per bambini e famiglie. Venerdì 8, giorno dell’Immacolata, è invece prevista l’accensione del grande albero di Natale con migliaia di microled sul porto, dove dovrebbe trovare nuova collocazione anche il presepe. Nello stesso fine settimana in piazzale Roma partirà la rassegna di concerti “Dai cori al cuore”, mentre nel weekend precedente il Natale, oltre alla musica e all’animazione prenderà vita la shopping night.

In quanto ai concerti, sarà gratuito quello degli auguri, Cartoons in jazz, omaggio alla Walt Disney, il 26 alle 21 al palacongressi, e a pagamento (biglietti da 20 a 40 euro) quello di venerdì 29, sempre alle 21, della Mannoia e Rea. I proventi serviranno a sostenere il concerto con Jimmy Sax in piazzale Ceccarini alle 18 di sabato 30. L’ingresso sarà gratuito come quello previsto per Capodanno. Con un’originale festa si aprirà la 28esima edizione dell’ Mc Hip Hop Contest in programma dal 3 al 7 gennaio con circa 2000 ballerini. Si chiude con l’Epifania, giorno in cui a Riccione Paese, ogni domenica mattina di dicembre in festa con i bambini, arriverà la Befana coi suoi doni.

Altre iniziative verranno proposte dai singoli comitati e da alcune parrocchie, come quella di San Lorenzo che, supportata dal comitato d’area, il 17 dicembre alle 16,30 riproporrà il presepe vivente con un centinaio di figuranti, botteghe storiche e coro con repertorio natalizio.