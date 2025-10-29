Si alza il sipario di Marche Teatro: "Il birraio di Preston" apre la prosa. Duecento appuntamenti ad Ancona

La nuova Stagione di prosa e danza 2025/2026 del Teatro delle Muse di Ancona, firmata Marche Teatro con la direzione di Giuseppe Dipasquale è un viaggio nel Novecento che mescola memoria e attualità, grandi autori e nuove voci, nel segno di un teatro che riflette, emoziona.

STAGIONE PROSA E DANZA

Sessantuno appuntamenti, venti titoli, quattro produzioni Marche Teatro e un filo conduttore che attraversa un secolo di letteratura e pensiero: “900venticinque – d’annate ricorrenze”.. Dal 5 al 9 novembre si apre il sipario con Il birraio di Preston di Andrea Camilleri, nell’anno del centenario dalla nascita dell’autore. Lo spettacolo, adattato per la scena dallo stesso Camilleri insieme a Giuseppe Dipasquale (che ne cura anche la regia), è una produzione Marche Teatro, Teatro Al Massimo di Palermo e Teatro di Roma. Sul palco, Edoardo Siravo, Federica De Benedittis, Mimmo Mignemi e un ensemble vivace danno vita alla Vigata del 1874, tra comico e grottesco, rivolta popolare e teatro nel teatro. "Aprire con Camilleri è un omaggio a un autore che ha saputo raccontare il nostro Paese con ironia e umanità – commenta Dipasquale –. È un modo per dire che il teatro resta il luogo dove la cultura diventa libertà". La stagione prosegue con un intreccio di classici e contemporanei. Da La tempesta di Shakespeare diretta da Alfredo Arias, a Otello nella versione moderna scritta da Dacia Maraini e portato in scena da Giorgio Pasotti, fino a Il male oscuro di Giuseppe Berto, con Alessio Vassallo e Ninni Bruschetta e la regia di Dipasquale. Non mancano Pirandello con Franco Branciaroli, Calvino portato in scena da Luca Marinelli e De Filippo con Sabato, domenica e lunedì e la regia di Luca De Fusco, per una stagione che unisce riflessione e piacere scenico. La danza porta in scena firme internazionali come il Ballet Opéra Grand Avignon, Aterballetto e la Compagnia Zappalà Danza & Munedaiko.

SCENA CONTEMPORANEA

Marche Teatro propone poi altri due cartelloni: Scena Contemporanea – Spazi di Creatività Illimitata e il ciclo di incontri-evento L’alfabeto della memoria. In tutto 41 serate di spettacolo tra Teatro Sperimentale e Teatro delle Muse: 13 titoli per la scena contemporanea, 11 per gli incontri. In Scena Contemporanea debuttano La moglie perfetta di Giulia Trippetta, Invenzioni da Elena Ferrante con Viola Graziosi, Tutti bene ma non benissimo di Daniele Vagnozzi, e Hospitality Suite con e regia di Francesco Scianna, La Firma di Claudio Fava con Federica De Benedittis e Ninni Bruschetta. Cinque le produzioni e coproduzioni firmate Marche Teatro. Tra gli altri appuntamenti Il sen(n)o con Lucia Mascino, Metadietro il nuovo spettacolo di Antonio Rezza e Flavia Mastrella.

ALFABETO DELLA MEMORIA Accanto agli spettacoli, Marche Teatro inaugura un ciclo di incontri-show tra arte, società e racconto del cambiamento. Un vero e proprio alfabeto tematico per interrogarsi su come mutano linguaggi, passioni e sguardi. Dopo l’apertura con uno straordinario Eugenio Barba assieme a Julia Varley, sul palco delle Muse si alterneranno Pietrangelo Buttafuoco, Walter Veltroni, Concita De Gregorio, Oscar Farinetti, Niccolò Fabi, Chiara Valerio, Chiara Gamberale, Marcello Veneziani, Emanuele Trevi e Roberto Cotroneo. Un dialogo vivo tra pensiero e spettacolo, per un pubblico che ama farsi domande.

Informazioni:

Biglietteria del Teatro delle Muse e su www.vivaticket.com.

071 52525 – biglietteria@teatrodellemuse.org,

www.marcheteatro.it