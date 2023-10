Spadella, la gastronomia con i sapori di casa

Ha aperto da poco più di un mese, ma la gastronomia e macelleria Spadella di Sassuolo ha già riscosso pareri estremamente positivi tra i clienti. Inaugurato il 31 agosto, il locale di via Circonvallazione Nord-Est 163 offre una vasta scelta di alimenti dedicata a tutti i palati. Si punta sulla qualità assoluta delle materie prime: le specialità più rinomate sono la pasta fresca di produzione propria e l’ampia scelta di salumi e carni selezionate, senza dimenticare le prelibatezze del banco gastronomia e una varietà di prodotti Dop e Igp. "Un locale completamente rinnovato – si legge in una recensione – contraddistinto da toni caldi dove poter gustare i piatti della cucina emiliana. L’idea di Spadella nasce tra profumi e gesti che si mescolano allo sfrigolio del soffritto: suoni e sapori che stuzzicano i sensi e ci riportano a casa". "Lavoriamo nel settore della ristorazione da una cinquantina di anni – racconta il titolare, Luca Palladini – e l’idea di aprire Spadella è nata l’anno scorso. In un primo momento, pensavamo a un punto vendita per la pasta fresca ma poi, successivamente, abbiamo deciso di aggiungere i reparti di macelleria e gastronomia". "Le nostre specialità? – prosegue il titolare – in primo luogo la pasta. Produciamo tutti i grandi classici della cucina emiliana: da Spadella i clienti possono acquistare diverse varietà di tortelloni, lasagne, rosette, tortellini e tagliatelle. Per quanto riguarda i tagli di carne, oltre alla macelleria, ci concentriamo anche sul ’pronto e cuoci’ con, ad esempio, spadellate di pollo e rollè pronti per essere preparati velocemente dai clienti e, ancora, sushi di carne e tacos". La gastronomia del locale offre, di giorno in giorno, diverse idee per la pausa pranzo, con piatti da degustare d’asporto, all’interno del locale o nel giardinetto esterno. "Puntiamo su eccellenze a km 0 e Made in Italy – prosegue il titolare – con una scelta di prodotti di media e alta gamma che provengono da fornitori che conosco e seleziono accuratamente. Da Spadella si possono acquistare salumi e formaggi, Aceto Balsamico di Modena Igp, specialità da forno, confetture, marmellate, vini e amari del territorio, oltre a una selezione di liquori e gin. II servizio si completa con pane, pizza e strie freschi di giornata".

"Aprire un locale non è semplice – conclude Palladini – ci vuole tempo e bisogna farsi una clientela. Siamo in una zona di facile accesso con un ampio parcheggio: i primi giorni sono andati bene e ora speriamo che i clienti ci possano conoscere e apprezzino la nostra filosofia".

Jacopo Gozzi