Stagione lirica al via. Da Verdi a Puccini, è la grande bellezza

La Stagione Lirica di Ancona 2024 al Teatro delle Muse "Franco Corelli" si aprirà venerdì 25 ottobre alle 20.30 (replica domenica 27 ottobre alle 16.30) col Nabucco di Giuseppe Verdi, direttore György Győriványi Ráth, regia di Mariano Bauduin, scene e luci di Lucio Diana, costumi di Stefania Cempini. Il cast include alcuni tra gli artisti più interessanti della nuova generazione di cantanti verdiani: protagonista è il baritono Ernesto Petti, che interpreta Nabucco – appena reduce dal successo di Macbeth al Festival Verdi al Regio Parma –, Abigaille è interpretata da Rebeka Lokar, Zaccaria Nicola Ulivieri, Ismaele Alessandro Scotto Di Luzio, Fenena Irene Savignano, Gran Sacerdote è Andrea Tabili, Antonella Granata è Anna, Abdallo è Luigi Morassi. Il maestro György Győriványi Ráth dirige la Form-Orchestra Filarmonica Marchigiana. Il coro è il Coro Lirico "Vincenzo Bellini" di Ancona diretto dal maestro Francesco Calzolaro. Presente anche L’Orchestra dei Fiati di Ancona.

La produzione è un nuovo allestimento della Fondazione Teatro delle Muse. La seconda opera in cartellone è Madama Butterfly di Giacomo Puccini, in scena al Teatro delle Muse venerdì 6 dicembre alle 20.30 e domenica 8 dicembre alle 16.30; direttore dell’opera è Francesco Angelico, regia di Renata Scotto, riallestimento di Renato Bonajuto. Debutta nel ruolo di Cio-Cio-San Myrtò Papatanasiou, una delle artiste più rappresentative della scena europea, accanto al baritono Sergio Vitale (Sharpless), al mezzosoprano Manuela Custer (Suzuki) e al tenore emergente Giuseppe Infantino (Pinkerton). Goro è Raffaele Feo, il Principe Yamadori è WooSeok Choi, lo zio Bonzo Yongheng Dong, Kate Pinkerton è Valentina Dell’Aversana, il commissario imperiale Rza Khosrovzade. Il maestro Francesco Angelico dirige l’Orchestra Sinfonica "Gioachino Rossini", sul palco il Coro Lirico Marchigiano "Vincenzo Bellini", diretto dal maestro Francesco Calzolaro.

L’allestimento è del Teatro Coccia di Novara con le scene di Laura Marocchino e i costumi di Artemio Cabassi. Madama Butterfly è una coproduzione Teatro dell’Opera Giocosa di Savona, Fondazione Teatro delle Muse di Ancona, Fondazione Rete Lirica delle Marche. Sono previste due serate come anteprima giovani, per Nabucco il 23 ottobre e per Madama Butterfly il 4 dicembre, entrambe alle 18, dedicate agli allievi delle scuole secondarie e agli studenti dell’Università Politecnica delle Marche (informazioni: 071.20784222). Le guide all’opera gratuite sono previste al Ridotto del Teatro delle Muse il 20 ottobre alle 11 per Nabucco con il critico Fabio Brisighelli e il primo dicembre alle 11 per Madama Butterfly con il critico Gabriele Cesaretti. Biglietteria: 071.52525, biglietteria@teatrodellemuse.org e su www.vivaticket.com. La Fondazione Teatro delle Muse è sostenuta dal Comune di Ancona (socio fondatore) con il contributo di: Ministero della Cultura, Regione Marche, Fondazione Cariverona. E con il sostegno di Associazione Palchettisti del Teatro delle Muse, Gli Amici del Teatro delle Muse / In collaborazione con Marche Teatro. Art Bonus: Luciana Mosconi / Con il patrocinio di Rai Marche. www.fondazionemuse.org