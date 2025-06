Sul palco del Teatro Duse Gallerano, Gravina, Incontrada, De Laurentiis, Insinna e Bergonzoni

Prosegue a marzo il fitto cartellone del Teatro Duse di Bologna con una Stagione 2024/2025 che sta riscuotendo un grandissimo successo e ripetuti sold out. Un’offerta variegata e di assoluta qualità che conferma come il palcoscenico di Via Cartoleria sia un punto di riferimento imprescindibile non solo per i bolognesi, ma per tutti coloro che amano il teatro e per l’intero sistema nazionale dello spettacolo dal vivo.

Scorrendo il cartellone di marzo, dunque, da non perdere, il 3 marzo, il ritorno del pluripremiato spettacolo di Cristian Ceresoli, La Merda, interpretato dal talento unico di Silvia Gallerano. Dopo aver vinto al Fringe di Edimburgo nel 2012 e registrato un enorme successo di pubblico e critica in tutto il mondo, nonostante la censura, l’opera è diventata un manifesto poetico di denuncia al patriarcato.

S’intitola, invece, Piccoli Miracoli, il nuovo spettacolo del mimo Paolo Nani che il 5 marzo incanterà il pubblico con uno spettacolo in cui recita e disegna dal vivo la storia del suo personaggio solitario e stralunato, un disegnatore, che sembra essersi chiuso per sempre all’interno del suo piccolo mondo, costituito unicamente dal suo studio.

Il 6 marzo largo al giovane classicista Edoardo Prati, in scena con Cantami d’amore, suo primo spettacolo. Classe 2004, dopo aver conquistato tutte le generazioni sui social, Edoardo porta sul palcoscenico la naturalezza del suo racconto e intraprende un viaggio nella letteratura e nella musica, attraverso le parole che i grandi poeti hanno scelto nel tempo per cantare l’amore, da Lucrezio a Battiato

Dal 7 al 9 marzo Vanessa Gravina e Nicola Rignanese saranno i protagonisti di Pazza, di Tom Topor per la regia di Fabrizio Coniglio. Lo spettacolo va in scena per la prima volta a Broadway nel 1980, per poi essere riproposto al cinema dallo stesso Topor in una fortunatissima versione che vide Barbara Streisand nei panni della protagonista, Claudia Draper.

Si cambia registro, il 13 marzo, con il duo comico composto da Daniela Cristofori e Giacomo Poretti nella commedia Condominio Mon Amour. Lo spettacolo racconta il mondo del lavoro di oggi, tra orari impossibili, nuove e paradossali occupazioni e sempre più spesso perdita di contatto con la realtà. In questo mondo di rider, smart working, pet sitter e media manager è ambientata la storia di Angelo, storico portiere di un condominio della Milano bene alle prese con l’Intelligenza artificiale.

Dal 14 al 16 marzo arriva sul palco Ti sposo ma non troppo, la nuova commedia sui quarantenni in crisi, firmata da Gabriele Pignotta che torna in scena, accanto a Vanessa Incontrada, per un sodalizio artistico che prosegue con enorme successo sui palcoscenici di tutta Italia. Nel consolidato cast anche Fabio Avaro e Siddharta Prestinari.

A seguire spazio alla comicità alla romana con Valentina Persia, sul palco il 19 marzo con Ma che te ridi?!, un viaggio nei cinquant’anni del vissuto dell’artista, tra imitazioni, barzellette canzoni e momenti d’intimità.

Per la rassegna DUSEracconti – Storie di donne, il 20 marzo Gaia De Laurentiis affronta la commedia di Dario Fo e Franca Rame, Una giornata qualunque. La protagonista è Giulia, separata dopo 35 anni di matrimonio, che vive sola in una casa piena di aggeggi elettronici. Manager pubblicitaria, nella sua casa-ufficio ha tutta la strumentazione necessaria per fare filmati. La solitudine la sta logorando e non ha più voglia di vivere. Per questo decide di suicidarsi non prima, però, di lasciare un messaggio video all’ex marito.

Si ride anche dal 21 al 23 marzo, con Flavio Insinna e Giulia Fiume in Gente di facili costumi, testo scritto da Nino Manfredi, per la regia del figlio Luca. Andato in scena per la prima volta nel 1988, con lo stesso Nino Manfredi nei panni del protagonista, questo testo è considerato ancora oggi uno dei più eclatanti apparso sulle scene teatrali italiane negli ultimi decenni.

Il 25 marzo termina invece l’attesa per il debutto bolognese di Arrivano i dunque. Avannotti, sole blu e la storia della giovane saracinesca, il nuovo spettacolo di e con Alessandro Bergonzoni, in replica fino al 30 marzo. “Parto dallo sproposito, per la rifusa, con la congiungivite, varco il fraintendere, fino all’unità dismisura, tra arte e sorte, fiamminghi e piromani, van Gogh e Bangkok, bene e Mahler, sangue fuori mano e stigmate, stigmate e astigmatici, Dalì fino Allah” dice Bergonzoni un lavoro che lui stesso definisce “un’asta dei pensieri”.

Il mese chiuderà nel segno della musica con il compositore e pianista milanese Roberto Cacciapaglia in concerto il 31 marzo per la tappa in città del suo Time To Be Tour. Celebre per la sua capacità di fondere musica classica, avanguardia e contemporaneità, Cacciapaglia darà vita ad un live che offre al pubblico un’esperienza unica di suoni, emozioni e riflessione.

Calendario completo e biglietti su teatroduse.it