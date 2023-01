Teatro Duse, i titoli imperdibili in scena a febbraio

Sfilata di big e titoli imperdibili nel cartellone di febbraio del Teatro Duse di Bologna. Il mese si apre con il capolavoro di Anton Checov ‘Zio Vanja’ , sul palco dal 3 al 5 febbraio con Giuseppe Cederna e Mimosa Campironi. Adattamento e regia sono di Roberto Valerio, che firma una messa in scena in perfetto equilibrio tra realismo e sogno, tra dramma e commedia, risate e tipiche malinconie cecoviane.

Spazio alla musica il 6 e 7 febbraio con il ‘Filmusic’ dell’Orchestra Senzaspine diretta da Tommaso Ussardi e Matteo Parmeggiani. Il concerto, giunto alla sua decida edizione e dedicato alla musica per il cinema e l’animazione, apre la Stagione 2023 dell’orchestra bolognese. In scena un’edizione ‘the best of’ che vedrà sul palco direttori e musicisti travestiti da pirati, elfi, supereroi ed extraterrestri.

Ancora un grande classico dal 10 al 12 febbraio: ‘Uno, nessuno, centomila’ di Luigi Pirandello, con Pippo Pattavina nelle vesti del protagonista Vitangelo Moscarda e Marianella Bargilli, che darà corpo e voce a tutti i personaggi femminili in un’eccezionale prova d’attrice. Summa dell’indagine pirandelliana sull’essere e l’apparire, in questo testo lo scrittore raggiunge il culmine della riflessione sulla frantumazione dell’identità e sulla follia.

Il 15 febbraio arriva al Duse ‘La vita al contrario – Il curioso caso di Benjamin Button’, versione teatrale del racconto fantastico di Francis Scott Fitzgerald, reso celebre dal film del 2008 di David Fincher, vincitore di tre premi Oscar. Nel ruolo del protagonista, che al cinema fu di Brad Pitt, ci sarà Giorgio Lupano, diretto da Ferdinando Ceriani. La storia è quella dell’uomo nato anziano e morto bambino. Un omaggio, a cent’anni dalla pubblicazione del racconto di Fitzgerald, per ricordarci che ogni esistenza ha in sé qualcosa di speciale e di straordinario.

Tosca D’Aquino e Giampiero Ingrassia saranno, invece, impegnati nell’originalissima commedia di Roberto Cavosi ‘Amori e sapori nelle cucine dal Gattopardo’, in scena dal 17 al 19 febbraio, per la regia di Nadia Baldi. Da segnalare anche le magnifiche scene di Luigi Ferrigno che ricreano le atmosfere lussuose dei saloni nobiliari siciliani e fanno da sfondo alle zuffe che animano le cucine, a servizio del principe di Salina.

A seguire, appuntamento con Serena Dandini che, il 21 febbraio, condurrà ‘Vieni avanti, cretina!’, format teatrale a più voci che gioca sulla stupidità al femminile. Uno spettacolo sagace e provocatorio che, usando l’arma dell’ironia, vuole aggiungere un altro gradino alla lunga scalata verso la piena emancipazione delle donne.

Reduce dai ripetuti sold out delle passate stagioni, dal 24 al 26 febbraio torna Lella Costa, questa volta in scena accanto ad Elia Schilton nello spettacolo ‘Le nostre anime di notte’, dall’omonimo romanzo dell’americano Kent Haruf, per la regia di Serena Sinigaglia. Costa e Schilton interpretano i non più giovani Addie e Louis che, nonostante l’età avanzata, decidono di vivere una storia d’amore. Notte dopo notte, i due si incontrano, parlano e parlando si confessano tra conforto e assoluzione.

Qualche anticipazione sul mese di marzo. Non solo il primo ma anche il 2 marzo, sempre alle ore 21, Marco Travaglio porterà in scena il suo nuovo monologo, intitolato ‘I migliori danni della nostra vita’ , in cui ripercorre gli ultimi anni di storia politica italiana.

Attesissimo, infine, dal 15 al 19 marzo (alle 21 e in doppia replica sabato e domenica alle 16 e alle 20) ‘Slava’s Snowshow’, lo show evento ideato e messo in scena da Slava Polunin, universalmente riconosciuto come il più grande clown del mondo. Lo spettacolo, che celebra trent’anni dal debutto e conta milioni di spettatori in tutto il globo, è uno spettacolo pieno di poesia e magia. Un appuntamento imperdibile per tutta la famiglia.

Info e biglietti disponibili sul sito teatroduse.it o presso la biglietteria del Teatro Duse (via Cartoleria, 42 Bologna - Tel. 051 231836 - [email protected] - dal martedì al sabato, dalle ore 15 alle 19 e da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli).