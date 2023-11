Tovaglie e bicchieri, tendenze eco-chic

Per chi ama pensare a ogni dettaglio per creare un’atmosfera magica durante le feste natalizie, la tavola ha certamente un ruolo di primo piano. Le tendenze per decorarla e renderla preziosa sono diverse, ma in questi ultimi anni, come spiega Silvia Montanari, esperta di allestimenti e al timone di Giardini d’Autore, continua a confermarsi la tendenza eco-chic. Per creare questo stile si parte dalla tovaglia, rigorosamente bianca, sulla quale si possono creare runner vegetali intrecciando ‘a festone’ foglie di alloro di pino o di magnolia intervallandolo con contenitori in vetro, o color oro per un tocco più glamour e sempre di tendenza, con candele bianche. Se invece si preferisce uno stile più romantico i contenitori per le candele possono essere bicchieri trasparenti di varie misure e lavorazioni. I piatti potranno essere in coordinato.