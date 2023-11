Vita da pescatore: "In barca insieme al gabbiano Checco. Il mare per me è tutto"

"Per me il mare è tutto. Mi chiamo così perché mia mamma ha avuto le doglie in mare". Marino Pronti è nato il 31 maggio del 1947. Ha 76 anni e in mare ci va da una vita. Se passi per il porto lo vedi lì. "Non riesco ad allontanarmi. Se passano alcuni giorni in cui non posso andarci allora mi innervosisco".

Pronti, come si fa ad avere il mare dentro?

"La mia famiglia è sempre stata legata a quell’immenso blu. Il fratello di mio nonno morì nel naufragio della motobarca Bruna. Mio babbo faceva il palombaro in Istria".

Quando è salito in barca?

"A 15-16 anni cominciai a lavorare in spiaggia perché mio padre si ammalò. Divenni anche salvataggio. Ho salvato tanta gente perché ero bravissimo. Mi aveva insegnato il mestiere mio cugino. Poi prima dei vent’anni iniziò la mia vita da pescatore"

Come era il mare?

"L’ho visto cambiare molto in oltre mezzo secolo. L’inquinamento e poi lo sfruttamento. Nei decenni le attività legate alla pesca sono aumentate, sempre più reti gettate nelle acque. È venuto meno il rispetto per il mare".

Ha mai avuto paura?

"Paura no. Ho sempre avuto una grande calma. È il mare che mi calma. Ho avuto tre naufragi. Mi sono sempre salvato perché sono rimasto sereno e ho ragionato. Una volta stavo tornando in porto con il moscone da pesca. È arrivata la burrasca. A 2-300 metri dal porto un tronco ha divelto il motore e squarciato il fondo. Il moscone è andato a fondo in venti secondi. Ho avuto la lucidità di buttarmi dal lato opposto rispetto alle reti, per non rimanere incastrato. Sono tornato a nuoto".

Come riesce ad andare ancora in mare da solo?

"Gli acciacchi si fanno sentire. Mi è capitato di cadere in acqua in inverno in modo accidentale. Ho fatto fatica a risalire a bordo. Era freddo e non è bastato cambiarsi. Ho preso comunque una polmonite. Ma in mare non solo sempre solo".

Chi c’è con lei?

"Checco e Pidriul. Checco è un gabbiano reale. Quando comincio a tirare su le reti lui arriva, si posa sulla barca e comincia fare un gran baccano fino a quando non gli allungo del pesce. Se arrivano altri gabbiani si butta in acqua e comincia a urlare. Ogni tanto sta con me anche Pidriul, è un altro gabbiano più piccolo".

Ha pensato di smettere?

"Dovrò farlo, l’età si fa sentire. Ma questo rapporto con il mare è troppo forte. Le dirò di più, vorrei un po’ staccarmi. Abitare in una casetta in collina da cui vedere il mare. Vorrei provarci".

Pescatore nell’animo, in quanti siete rimasti?

"Pochi, circa 16 in estate e 4 o 5 in inverno. È un mestiere duro e i giovani non vogliono più farlo. Poi qui a Riccione puoi solo avere una piccola barca se vuoi uscire dal porto".

Come si tramanda l’amore per il mare?

"Faccio tante iniziative con i giovani delle scuole, ed è bellissimo. Continuerò a farlo come continuerò a impegnarmi per la mia Riccione".

Andrea Oliva