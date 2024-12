Dipendenti e dimensioni: si corre. C’è una significativa espansione, avanti con la transizione tecnologica

e Gian Filippo Galletti

Il settore automotive ha registrato una significativa espansione nel 2023, con 38 aziende che popolano il campione rispetto alle 34 del 2022. Il fatturato aggregato ha raggiunto gli 8,20 miliardi di euro, evidenziando una notevole crescita del 16,8% rispetto ai 7,02 miliardi del 2022. Questo trend fortemente positivo sottolinea il ruolo trainante del settore e la sua capacità di generare valore nell’economia bolognese, nonostante le sfide della transizione tecnologica che caratterizzano il comparto. Il peso – in termini di ricavi – del settore in esame nel campione delle Top 500 nel 2023 è pari al 8,93%, contro il 7,54% del 2022, l’incremento rispetto all’esercizio precedente è conseguenza del fatto che i ricavi aggregati delle Top 500 si sono ridotti (-1,31%), mentre quelli del settore hanno subito un forte incremento (+10,8% in termini reali). Mentre in termini di numero di dipendenti la rappresentanza del settore è rimasta pressoché costante, difatti i dipendenti del settore nel 2023

rappresentano il 4,35% dei dipendenti complessivamente occupati dal campione delle Top 500 (contro il 4,02% dell’esercizio precedente).

Anche gli altri parametri dimensionali evidenziano una crescita nel 2023: l’attivo medio pari a 308,3 milioni di euro aumenta del 7,7% rispetto al 2022; il patrimonio netto medio pari a 222,4 milioni di euro aumenta del 6,9% rispetto al 2022); mente il numero medio dipendenti che si attesta a 286 unità cresce del 7,1% rispetto alle 267 unità del 2022. La crescita coordinata di tutti gli indicatori dimensionali, inclusa l’occupazione, testimonia un rafforzamento strutturale del settore accompagnato da significativi investimenti in capitale umano. La performance economica del settore nel 2023 mostra una moderata flessione rispetto ai livelli del 2022: il Roe mediano è dell’11,35%, in flessione rispetto al 13,78% del 2022; mentre il Roi mediano rimane sostanzialmente invariato (6,17% contro il 6,67% del 2022). Infine, anche l’Ebitda margin mediano perde qualche punto base passando dal 4,49% del 2022 al 4,07% del 2023.

Nonostante queste flessioni, i livelli di redditività si mantengono su valori molto positivi, con margini operativi che confermano la capacità del settore di preservare la propria efficienza. L’analisi del profilo di rischio finanziario evidenzia un leggero incremento dell’indebitamento, come dimostrato dal rapporto fra passività e patrimonio netto mediano che passa dall’1,93 del 2022 al 2,25 del 2023 e un incremento dell’incidenza degli oneri finanziari sui ricavi (dato mediano) pari a 0,43% (in crescita rispetto allo 0,19% del 2022). Tuttavia, nonostante questi aumenti, il rischio finanziario delle imprese del settore appare in media su livelli assolutamente sostenibili, data la comunque contenuta incidenza degli oneri finanziari sui ricavi e la solidità patrimoniale delle aziende. Il settore automotive presenta nel 2023 un quadro molto positivo, caratterizzato da una forte crescita dimensionale sia in termini di numero di aziende che di fatturato, accompagnata da un aumento dell’occupazione. Sebbene la redditività mostri una flessione rispetto ai livelli del 2022, i margini si mantengono su valori più che soddisfacenti. La struttura finanziaria, nonostante il maggior ricorso al debito, resta equilibrata grazie alla robusta patrimonializzazione del settore. La sfida principale per il settore sarà gestire efficacemente gli investimenti necessari per la transizione tecnologica, mantenendo l’attuale equilibrio economico-finanziario.