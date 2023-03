Il rilancio del commercio "Distese da preservare"

di Cristina Degliesposti Il 2022 è stato un anno complicato per molti aspetti. Qual è il bilancio per il Ferrarese? "Tra gli elementi che mostrano segnali di fiducia ci sono gli indicatori relativi al turismo, in ripresa in provincia e sulla costa, così come segnali positivi arrivano dal capoluogo – afferma Marco Amelio, presidente provinciale di Ascom-Confcommercio Ferrara –. I dati dell’export danno indicazioni di crescita. E’ necessario intervenire con politiche a sostegno del Terziario – che rappresenta oltre il 40% delle imprese attive sul territorio – e che ha pagato il conto più salato rispetto alle diverse emergenze". Qual è l’eredità trasmessa al 2023 e cosa invece è cambiato dall’anno scorso? "Il dato del 2022 nel rapporto tra nuove imprese e cessazioni mostra un saldo positivo (+0,18%), il migliore degli ultimi dieci anni (dati camerali) anche se lontano dalla media regionale (+0,56%). I nuovi assetti camerali con la fusione tra Ferrara e Ravenna sono un‘opportunità in un’ottica di area vasta". Quali sono le emergenze attuali dei pubblici esercizi? "Le attività della ristorazione sono diventate punti di riferimento di una ritrovata socialità. La capacità di resistenza di questo settore passa anche attraverso le distese che hanno anche una funzione pubblica. Fondamentale è il lavoro svolto...