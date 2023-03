Le sfide dell’agricoltura "Emergenza climatica, servono subito interventi"

di Marco Principini Eventi climatici estremi, conflitti e speculazioni di mercato lungo le filiere sono la “tempesta perfetta” del settore primario. Una situazione ormai insostenibile, come spiega Stefano Calderoni, presidente di Cia-Agricoltori Italiani Ferrara. Che annata è stata quella del 2022, tra crisi energetica e siccità? "Gli effetti dei cambiamenti climatici sono diventati la quotidianità per le nostre aziende, che hanno visto siccità e alte temperature provocare danni e cali produttivi a quasi tutte le colture. E, anche se la risorsa idrica non è mai mancata, irrigare ha significato un aumento dei costi di produzione, a causa dei prezzi proibitivi di gasolio ed energia. Risulta evidente che la speculazione è entrata prepotentemente nell’organizzazione delle aziende, costringendo noi agricoltori a indebitarci". Quali sono i primi segnali che cogliamo da questo 2023? "Abbiamo attraversato un inverno dalle temperature miti e le previsioni per la prossima primavera-estate fanno pensare a una situazione sovrapponibile a quella dell’anno scorso. Si tratta di uno scenario chiaramente insostenibile anche nel breve periodo per aziende che hanno già i conti in rosso. Penso, ad esempio, alla nostra pericoltura che rischia di scomparire perché nel 2022 i frutticoltori hanno perso, in media, fino a 3mila euro a ettaro e deciso di estirpare frutteti...