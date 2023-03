Macfrut da record Tra i padiglioni è boom di imprese dall’estero

Manca poco più di un mese. La prossima edizione di Macfrut, in programma alla Fiera di Rimini dal 3 al 5 maggio prossimi, si prospetta da record. Due dati su tutti fotografano la rassegna 2023: +25% delle aree espositive e +50% delle imprese internazionali rispetto all’edizione dello scorso anno. Il motivo del successo sta innanzitutto nel format, visto che Macfrut rappresenta l’intera filiera e alla parte espositiva di business affianca eventi specialistici e aree dinamiche dedicate all’innovazione. Più nel dettaglio l’incremento degli spazi fieristici, con un +25%, proietta l’evento a superare l’edizione 2019, quella pre-pandemia, tanto che per la prima volta l’evento si allarga ai padiglioni dell’area Ovest della Fiera di Rimini. L’ampliamento è dovuto all’incremento degli espositori, nonché alla crescita delle aree tematiche a partire dal pre-raccolta che avrà due interi padiglioni sulle ultime novità in fatto di vivaismo, blueberry e acquacampus, a cui si aggiungono i saloni dedicati a spezie ed erbe officinali, e biosolutions. Il secondo motivo dell’incremento è l’imponente crescita internazionale (+50%), con alcune aree estere in notevole espansione: il Sudamerica, al quale sarà dedicato il focus dell’edizione 2023 della fiera; il Nord Africa con un’imponente presenza dell’Egitto; poi Africa Subsahariana e Medio Oriente. Da registrare inoltre, dopo...