Manodopera cercasi "E l’inflazione erode gli utili"

di Federico Di Bisceglie Nicola Scolamacchia, presidente di Confesercenti Ferrara, vicepresidente nazionale di AssoHotel. I settori ricettivo e pubblici esercizi sono quelli che lamentano la maggiore carenza di manodopera. Anche nel ferrarese è così? "Certo. E il problema non si riscontra solo per i lavori stagionali, ma anche per quelli ‘fissi’. Poi, con l’avvicinarsi della stagione estiva i riverberi sulla costa saranno più drammatici. Ma anche la città soffre. Se Atene piange Sparta non ride". Calo demografico, mancanza di competenze o scarsa volontà da parte dei giovani di proiettarsi nel mondo del lavoro? "A determinare la rarefazione di manodopera sono diversi fattori. Il combinato disposto tra calo demografico (che però ha un respiro non immediato) e pandemia è devastante. La scarsità di forza lavoro nei pubblici esercizi e nell’accoglienza inizia da prima della pandemia. Il Covid ha fatto il resto. Tra l’altro tantissimi lavoratori del settore, dalla ristorazione all’alberghiero, dopo le limitazioni della pandemia e i contraccolpi sui fatturati delle aziende, hanno cambiato strada. C’è stata, quindi, una grande dispersione di manodopera qualificata. In più, tra i giovani, è proprio cambiato l’approccio al mondo del lavoro". In che cosa? "In genere pretendono molta più flessibilità. E questo deve aprire, anche sul lato aziendale, una...