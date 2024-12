Un settore in frenata. Cala il peso tra le big, ma non per tutte le maison

e Matteo Merlo

Il comparto del tessile e dell’abbigliamento ha mostrato segnali di rallentamento nel 2023. Il peso del settore all’interno del campione delle Top500 è diminuito, passando dal 4,4% delle aziende e 3.974 milioni di euro di fatturato aggregato nell’edizione precedente al 3,2% delle aziende e 3.235 milioni di euro nell’edizione corrente. Come per le precedenti edizioni, l’andamento medio è particolarmente influenzato dalle performance di Yoox Net-A-Porter (YNAP), che da sola rappresenta

il 40% del fatturato del settore.

Il fatturato medio delle aziende nel campione 2023 è diminuito del 3,9% rispetto all’esercizio precedente, passando da 210 a 202 milioni di euro, mentre il valore mediano è aumentato da 116 a 128 milioni di euro. Questo dato riflette un calo concentrato agli estremi della distribuzione, che colpisce l’azienda più grande del comparto e quelle con fatturati sotto i 30 milioni di euro. A livello di patrimonializzazione, gli attivi e i patrimoni netti medi sono diminuiti rispettivamente del 34,2% (l’attivo medio passa da 312 a 205 milioni di euro) e del 35,8% (il patrimonio netto medio cala da 140 a 90 milioni). Tuttavia, queste diminuzioni sono quasi esclusivamente attribuibili alla svalutazione di una partecipazione iscritta nel bilancio di YNAP. Escludendo tale effetto, la consistenza patrimoniale del settore rimane tendenzialmente stabile con un patrimonio netto medio in aumento del 2,8% e un attivo medio in calo dell’1,2% rispetto al 2022. Il numero di dipendenti complessivamente impiegati nelle aziende del settore rimane pressoché invariato rispetto all’anno precedente, passando da 5.556 a 5.534, e con una media invariata di 346 unità per azienda.

I margini economici registrano un calo significativo, con EBIT ed EBITDA aggregati che diminuiscono rispettivamente di 207 e 64 milioni di euro rispetto all’anno precedente, nonostante i valori mediani si mantengano stabili. La diminuzione dei risultati netti interessa invece il settore in generale. Analizzando il valore mediano, così da isolare i valori anomali sopra citati, si evidenzia infatti una riduzione del 51% degli utili, la cui mediana cala da 2,9 a 1,4 milioni di euro. La flessione dei risultati reddituali influisce negativamente sugli indici di redditività, che mostrano a loro volta una contrazione. Il ROE di settore passa dal 6,3% del 2022 al -12,6% nel 2023, il ROI passa dal 7,4% nel 2022 al 6,6% nel 2023 e il ROS passa dal 5,4% del 2022 al 4,8% nel 2023. Sebbene il rapporto di indebitamento rimanga stabile a 1,7 (inferiore alla media del campione Top500), l’incidenza degli oneri finanziari è aumentata, passando dallo 0,7% all’1,3% del fatturato, anche a causa dell’incremento dei tassi di interesse nel 2023.

In conclusione, il settore del tessile e dell’abbigliamento, pur mostrando una forte polarizzazione delle performance economiche – con alcune imprese molto redditizie e altre con marginalità significativamente negative – registra in maniera trasversale segnali di rallentamento nel 2023. Questi risultati complessivamente non soddisfacenti potrebbero protrarsi, in caso la domanda per i prodotti tessili e pelletteria, in calo a livello mondiale, non dovesse risollevarsi e ciò metterebbe a dura prova la resilienza delle imprese bolognesi del settore, nonostante la loro complessiva solidità patrimoniale.