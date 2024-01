Bologna Fc, Zirkzee giocatore del mese di dicembre dell’Aic

Bologna, 8 gennaio 2024 – Dopo il premio conquistato a novembre, e portato a casa grazie ai gol segnati contro Fiorentina e Torino e all’assist regalato a Ferguson per l’1 a 0 decisivo contro la Lazio, Joshua Zirkzee è stato nominato per la seconda volta di fila Mvp della Serie A dall’Associazione Italiana Calciatori, con i voti decisivi che sono arrivati proprio dai suoi colleghi.

L’olandese, che nel mese di dicembre ha saputo stendere la Salernitana da solo con una doppietta, decidendo poi in maniera fondamentale anche la gara di Coppa Italia contro l’Inter (doppio assist, prima per Beukema poi per Ndoye).

L’Aic ha deciso quindi di non cambiare destinatario per il ruolo di Mvp nel mese di dicembre, tornando a bussare ancora una volta alla porta di Zirkzee: in collaborazione con ‘L’Ultimo Uomo’, questo un piccolo estratto dalle motivazioni che hanno consegnato il premio all’olandese.

“Se il 2023 è stato l’anno dell’esplosione, il 2024 appena cominciato dovrà essere quello dell’affermazione definitiva per l’attaccante”.

Magari già a partire da domani sera, quando il Bologna sarà di scena al ‘Franchi’ per i quarti di finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. Joshua è a secco da quattro gare: c’è un digiuno da interrompere.