Giovani Imprenditori di Confindustria Emilia: Formazione e Opportunità

di Nicholas Masetti Tanti ragazzi e tante ragazze hanno ancora il sogno di diventare titolari di un’azienda. Lo testimoniano i 350 iscritti, tra i 18 e i 40 anni, al Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Emilia Centro. Gli associati si dislocano sulle province di Modena, Ferrara e Bologna e sono rappresentati dal presidente Marco Moscatti, classe 1988 e a sua volta Ceo di Tec Eurolab.

Presidente, chi sono i vostri associati?"Abbiamo sia imprenditori di prima generazione, ovvero coloro che hanno fondato le aziende, sia i figli degli imprenditori che sono già entrati nell’impresa o dovranno farlo nei prossimi anni. Ci sono 18enni che sono già iscritti mentre stanno studiando nelle facoltà di Economia e Ingegneria. Per loro è un modo di interfacciarsi con il mercato e una possibilità di dialogare con i colleghi, capendo le sfide che si troveranno ad affrontare. La nostra missione è quindi quella di formare la prossima generazione imprenditoriale. Lo facciamo sia con attività di formazione e networking, sia con progetti rivolti alle istituzioni di formazione, a partire già dalle scuole medie".

Da presidente, a un giovane che oggi vorrebbe aprire un’impresa in questo contesto socio-economico complicato cosa consiglierebbe?"Bisogna partire da un’idea solida. Ovvero, come si può portare valore aggiuntivo al mercato, cosa è migliorabile? I giovani tendono spesso a criticare e a vedere i limiti della società. Ma questa critica può essere volta in una proposta: il fulcro di un’impresa, la proposta di valore, parte proprio da ciò che si può fare meglio in un servizio o in un prodotto. Oltre alla teoria occorre però cimentarsi, confrontarsi, ascoltare il mercato e attrarre collaboratori. Per esempio, con l’Università di Modena e di Reggio Emilia stiamo collaborando a un progetto, chiamato Tacc, dove ci sono gruppi di lavoro di dottorandi e laureandi che sviluppano un progetto di impresa. Nell’anno di durata hanno diversi incontri con il nostro Gruppo Giovani di Confindustria, proprio per dare forma e pragmatismo alle proposte. Grazie a questi progetti sono nate delle aziende che oggi sono sul mercato".

Il territorio modenese che tipo di opportunità offre a un giovane imprenditore?"Il territorio ha come forza la cultura del lavoro e la presenza di istituzioni formative che sono eccellenze e attraggono talenti dall’Italia e dall’estero. Chi si laurea in materie a sbocco industriale ha poi un’alta percentuale di occupazione. Il territorio è molto dinamico. Siamo fortissimi per l’export, ma in questa fase difficile, tra dazi, guerre commerciali e tensioni geopolitiche, questo punto di forza può diventare una minaccia".

Packaging, ceramica, motori. Il modenese è l’area per eccellenza delle Valley?"Ci sono anche la Food Valley, la Data Valley e il polo biomedicale di Mirandola. Insomma, siamo un territorio estremamente diversificato, con moltissime filiere industriali che primeggiano nel mondo. Difficile trovare territori con questa trasversalità e verticalità di competenze".