Intelligenza artificiale: la sfida delle aziende italiane secondo PwC

"Riuscire a guardare oltre l’efficienza e la produttività individuale per scoprire nuovi modi di generare valore attraverso l’intelligenza artificiale". È questa la sfida secondo Massimo Bonacci (Partner PwC Italia Business & Tech Advisory) e Anna Elisabetta Ziri (Director PwC Italia Centro di Eccellenza per l’AI e Digital Innovation). Una sfida cruciale?

"È la sfida che le imprese di ogni settore sono chiamate ad affrontare nel prossimo futuro, quella che le imprese di Modena hanno saputo cogliere investendo proattivamente e classificandosi così al sesto posto tra le prime dieci province italiane ad aver effettuato almeno un investimento in AI. Affinché il potenziale d’innovazione non vada perso, però, non è sufficiente la sola adozione dell’AI tramite meccanismi ‘top-down’ da parte dei leader aziendali, ma sono necessari due fattori".

Quali, nello specifico?

"In primo luogo la conoscenza del proprio business e del livello di maturità tecnologica dell’azienda da parte dei vertici. Questo è cruciale non solo per determinare la prontezza ad adottare e scalare l’uso dell’AI, ma anche per avere un quadro chiaro dei risultati". Poi?

"È necessaria la costruzione di una cultura tecnologica attraverso percorsi di upskilling e reskilling, pensati per mettere i dipendenti nelle condizioni non solo di saper usare una tecnologia, ma anche di comprendere come usarla al meglio".

Con quale scopo?

"Lo sviluppo di competenze per l’uso consapevole degli strumenti (AI Literacy) è una delle indicazioni date dall’AI Act europeo. Sono i fattori alla base per l’avvio della fase successiva".

Quale?

"L’individuazione e la prioritizzazione dei primi cinque casi d’uso utili all’azienda. Un’attività che, come evidenzia lo studio PwC ‘The path to generative AI value: setting the flywheel in motion’, può contribuire a generare dal 50 all’80% del valore che l’azienda si aspetta di ottenere dalla tecnologia". Poi?

"In base allo studio PwC, per valutare il potenziale è importante analizzare l’impatto disruptive sui processi interni e la facilità di adozione delle nuove soluzioni AI, che possono essere alimentate sia da modelli specifici sviluppati ad hoc per le esigenze aziendali, sia dall’integrazione di modelli potenti disponibili per un utilizzo a consumo: GPT di OpenAI, Gemini di Google, Claude di Anthropic, Stable Diffusion o modelli verticali quali PathAI".

I modelli si equivalgono?

"Non tutti hanno lo stesso potenziale: se da un lato un modello pronto all’uso può fornire dei buoni risultati, dall’altro una progettazione che comprenda l’integrazione con i sistemi aziendali può risultare ancor più impattante. Il processo sarà più lento e richiederà maggiori investimenti iniziali, ma i benefici saranno drasticamente tangibili". In che modo?

"Lo studio PwC mostra come l’adozione di sistemi di AI per l’attività di creazione di contenuti alla luce del prompt fornito (‘Net-new creation’) e l’espansione di contenuti esistenti per creare nuovi dataset (‘Augmentation’) potrebbero generare più del 50% del valore complessivo atteso dall’adozione dell’AI. Per identificare le soluzioni che possono fornire il massimo valore con il minimo sforzo è importante avviare per tempo un processo di valutazione che tenga conto degli impatti sui processi e sui sistemi aziendali, misurando gli effetti e i benefici attesi per prendere delle decisioni consapevoli che portino vantaggi sia a breve che a lungo termine".