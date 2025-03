Intelligenza artificiale: sfide e opportunità per la produttività e le competenze in Italia

"La trasformazione dei tradizionali sistemi di comunicazione, accesso e condivisione delle informazioni ha accelerato l’accessibilità delle nuove tecnologie". Filippo Zucchinelli (Partner PwC TLS Avvocati e Commercialisti) e Silvia Basile (Senior Manager PwC TLS Avvocati e Commercialisti) tracciano un bilancio al riguardo.

Qual è il quadro?

"La rapidissima diffusione dei tool basati sull’intelligenza artificiale generativa (GenAI) ha aperto importanti sfide".

Quali?

"La prima riguarda la produttività. L’automatizzazione di processi complessi può migliorare l’efficienza operativa e incrementare la produttività in molti settori: Ambrosetti stima per l’Italia un incremento di 312 miliardi di euro di valore aggiunto annuo (il 18% del Pil italiano) a parità di ore lavorate. Anche i rispondenti alla 28esima ‘Annual Global Ceo Survey’ evidenziano risultati positivi in merito all’integrazione dell’IA".

Di che tipo?

"Oltre il 40% dei Ceo italiani dichiara di aver sperimentato un miglioramento dell’efficienza e il 60% di loro afferma di aspettarsi che i propri investimenti in questa tecnologia porteranno a un aumento della redditività già entro la fine dell’anno".

Come agire, quindi?

"Più che concentrare le riflessioni su quanti e quali posti di lavoro potrebbero essere sostituiti da questo cambiamento, occorre domandarsi se e quanto le persone siano pronte ad affrontare il cambiamento".

E l’altra sfida?

"Ha a che fare con la capacità delle persone di essere resilienti, adatte a incontrare le necessità occupazionali e pronte a guidare con successo le spinte innovatrici. L’Italia sconta un certo ritardo sia nella percentuale di popolazione con competenze digitali superiori al livello base (22% nel 2023) sia nel numero di laureati in discipline ICT (1,5% dei laureati) e di un bisogno occupazionale medio annuo previsto entro il 2028 di oltre 10.000 figure dell’area ICT (Excelsior, 2023). Secondo i dati dell’Ufficio studi Lapam, nel territorio di Modena oltre la metà dei lavoratori con elevate competenze digitali richiesti sono di difficile reperimento".

Questo in cosa si traduce?

"Le competenze tecniche non saranno sufficienti, soprattutto considerato che la rapida digitalizzazione ha velocizzato la loro obsolescenza. Esse devono essere integrate dal potenziamento delle abilità personali, emotive e sociali, che permettono alle persone di vivere il cambiamento e affrontare le nuove necessità. Per questo occorre prevedere percorsi di upskilling e reskilling che puntino allo sviluppo pieno della persona, ovvero al potenziamento sia delle competenze tecniche che della consapevolezza di ciò che si è e si può attivare per accrescere il valore del proprio lavoro".

Serve un cambio di passo?

"È determinante saper comunicare il cambiamento. PwC ha introdotto i Change Ambassadors per facilitare le transizioni: la loro presenza assicura che le trasformazioni in atto siano implementate con successo. La massimizzazione delle opportunità offerte dalle nuove tecnologie è possibile con una combinazione di azioni che siano finalizzate a impostare strategie economicamente e socialmente sostenibili nel lungo periodo".