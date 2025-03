Italpizza: Da Laboratorio a Leader del Made in Italy con 430 Milioni di Fatturato

di Nicholas Masetti Era un piccolo laboratorio, ora è un’azienda che fattura 430 milioni di euro. Ma la tradizione di Italpizza non è mai cambiata: sfornare pizze di qualità è sempre rimasto nel dna dell’impresa guidata da Cristian Pederzini. Il prodotto tipico del Made in Italy riempie le tavole degli italiani e viene apprezzato anche in Francia, Svizzera, Stati Uniti, Spagna, Regno Unito e Germania. Segno di quanto è cresciuto questo brand di Modena, nato nel 1991 e produttore di pizze artigianali surgelate.

Pederzini, in oltre 30 anni di storia avete vissuto sempre una continua espansione, arrivando a rappresentare il marchio della pizza Made in Italy anche all’estero. Quali sono le chiavi di questo successo? "La passione. Sin dall’inizio l’obiettivo è stato quello di creare un prodotto alto di gamma, con caratteristiche tecnologiche ben precise che rappresentano il prodotto classico e tipico della pizza italiana. E poi di industrializzarlo, per essere competitivi, ma senza intaccare i punti fermi. Sono partito nel 1991 da un piccolo laboratorio, con forni statici e lievitazione degli impasti di 24 ore. Infornavamo a mano nei forni a legna, come nelle pizzerie, e poi surgelavamo con degli abbattitori, per poi vendere nei distributori locali. Poi, successivamente, ci siamo allargati in Francia e negli Stati Uniti. L’obiettivo quindi era quello di aumentare la capacità produttiva. Così siamo passati a forni rotativi e poi continui, sempre a legna. Abbiamo perciò coniugato un processo industriale a questa tecnologia. Oggi abbiamo delle linee produttive a legna che arrivano a sfornare dalle cinquemila alle dodicimila pizze all’ora. Siamo stati capaci, in questo modo, di automatizzare tutti quei punti che non incidono sulla qualità del prodotto. Così abbiamo abbattuto i costi di produzione e abbiamo mantenuto un prodotto alto di gamma, a prezzi però competitivi. Oggi il marchio Italpizza ha un rapporto qualità/prezzo vincente".

Avete da poco inaugurato un altro stabilimento, in Francia. Quanto pesa l’export? "Il gruppo Italpizza ha chiuso il 2024 con un fatturato di 430 milioni. Contiamo su sette stabilimenti, con cinque siti produttivi. In Italia siamo a Modena, Castelbelforte (Mantova) e Mortara (Pavia), poi in Spagna e in Francia, e contiamo su circa 1.800 addetti come gruppo. L’export per noi vale circa il 60%. Siamo leader come brand in Italia. Ora il brand si sta estendendo in Francia, con un’alta crescita, in Svizzera, negli Stati Uniti, in Spagna, in Inghilterra e in Germania. Questo fatturato è generato da due tecnologie: la principale, il forno a legna, esclusivamente Made in Italy, con cui produciamo il nostro marchio e le linee alta gamma delle catene della grande distribuzione. Poi, acquisendo Mantua (nel 2022), portata da 350 a 600 addetti, abbiamo acquistato una tecnologia che ci permette di stampare pizze, anziché stenderle manualmente. Così abbiamo allargato ulteriormente l’offerta, soprattutto per i clienti stranieri, producendo prodotti mainstream in volumi importanti, tra i due stabilimenti di Mantova, quello spagnolo e quello francese".

Il vostro dna è emiliano e modenese. Quanto è importante questa caratteristica? "A Modena abbiamo il quartiere generale, dove c’è l’azienda precursore alto di gamma. Qua c’è il top management, quello che ci ha dato la possibilità di fare acquisizioni e allargarci. Da qua parte il personale verso gli altri stabilimenti: l’imprinting vero e proprio quindi è sempre Made in Emilia. In queste zone c’è una forza lavoro impressionante. Ci sono persone che lavorano da 30 anni con noi e nel weekend escono con la maglia Italpizza, segno di quanto siano appassionate e attaccate alla nostra azienda. La base del nostro successo è infatti il personale. In questa zona ci sono tante aziende locali che sono difficili da trovare da altre parti, su cui facciamo affidamento. Le farine che usiamo sono tutte italiane, il pomodoro arriva tutto dall’Emilia-Romagna e la legna per il forno interamente dall’Appennino tosco-emiliano".

Quali sono i vostri prodotti più scelti dai consumatori? "Nel mercato italiano la pizza più venduta è la rettangolare, chiamata 26X38, che si ispira alla misura della teglia del forno ‘di casa’. Ci ha fatto fare il salto sul brand. La pizza parte da una pallina rotonda e viene allargata manualmente per dargli questa forma. Un’altra forte spinta sul mercato, sia estero che italiano, è arrivata dalla linea Numero 1. Erano tanti anni che cercavamo di fare una pizza un po’ napoletana, con il cornicione un po’ più alto e leggermente più spessa. Con lo stabilimento di Mantova invece facciamo i piccoli formati. E poi abbiamo lanciato La Bomba, con un alto cornicione dove dopo la cottura mettiamo del formaggio".

Che obiettivi vi siete posti per il 2025? "Ora stiamo lanciando altri prodotti, stiamo valutando un prodotto vip. Vogliamo crescere le vendite all’estero: stiamo investendo molto in questo, in primis in Francia. Anche negli Stati Uniti ci stiamo rafforzando e da marzo il nostro brand entrerà nei supermercati di primaria catena. Puntiamo sul Nord Europa, attraverso le private label".