La filiera ceramica modenese: eccellenza del Made in Italy tra sfide e innovazione

di Ulpiana KocollariLa filiera ceramica modenese si conferma una delle eccellenze del Made in Italy, con un ruolo chiave nel tessuto economico locale e una forte proiezione internazionale. Dopo il biennio di espansione post-pandemia, il 2023 segna una fase di consolidamento, con performance differenziate tra le imprese leader e le realtà di medie dimensioni.

Il comparto ceramico modenese è ben rappresentato nella classifica delle Top 500 aziende del territorio, con sei aziende tra le prime 20 e una concentrazione significativa anche tra le prime 30. Tuttavia, alcune imprese di medie dimensioni hanno subito un arretramento, segnale di una crescente polarizzazione tra i principali gruppi e le realtà più piccole. L’occupazione segna un incremento del 4,0%, con il numero di dipendenti in aumento da 30.232 nel 2022 a 31.449 nel 2023. La crescita è sostenuta dalle aziende di maggiori dimensioni, mentre le realtà più piccole registrano stabilità o lievi flessioni. Il numero medio di occupati per azienda sale da 451 a 462, con una mediana in crescita da 81 a 92.

Dai dati aggregati emerge un quadro contrastante: il fatturato totale del settore ha subito una contrazione del 4,7%, passando da 11,6 miliardi di euro nel 2022 a 11 miliardi nel 2023. Il fatturato medio del comparto si attesta a 162 milioni di euro (mediana pari a 52 milioni), evidenziando la presenza di un forte gap dimensionale tra le aziende leader e quelle di medie e piccole dimensioni. Il margine operativo lordo (EBITDA) medio si riduce del 9% su base annua.

Le PMI della filiera affrontano difficoltà crescenti, tra cui l’aumento dei costi energetici e la necessità di adeguarsi alle normative ambientali. Il recente appello di europarlamentari alla Commissione Europea per includere misure a supporto dei settori energivori evidenzia l’importanza di garantire condizioni competitive adeguate. L’utile netto complessivo è diminuito del 18,8%, con un decremento del 21,1% nel risultato operativo. Il ROE medio è passato dal 14,5% al 4,7%, mentre il ROI medio si è attestato al 4%, dal 6,5% del 2022. I dati mostrano inoltre una crescita significativa degli oneri finanziari (+77,8%), con un rapporto di indebitamento pari a 2,2 segnalando un aumento della pressione sui bilanci. L’incidenza degli oneri finanziari sul fatturato nel 2023 ha raggiunto in media l’1,4%, registrando un aumento sul 2022. Nonostante ciò, la copertura media degli oneri finanziari rimane su livelli accettabili per gran parte del comparto.

In generale, il comparto mantiene un’elevata vocazione internazionale, sebbene con margini di redditività più contenuti. L’innovazione e la transizione ecologica restano fondamentali per la crescita, con investimenti mirati alla digitalizzazione e all’uso di materiali a basso impatto ambientale. Le PMI avranno bisogno di strumenti adeguati per continuare a giocare un ruolo chiave nel mantenere l’equilibrio del comparto, con il necessario supporto di politiche industriali e finanziarie più inclusive.