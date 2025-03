Laminam: Innovazione e Sostenibilità nella Ceramic Valley

di Nicholas Masetti "Generiamo l’80% del nostro fatturato con l’export. Ma Laminam continua ad avere un Dna modenese. Per noi far parte della Ceramic Valley è importantissimo". Giulio Luzi è il Cfo dell’azienda di Fiorano Modenese, la prima impresa al mondo nella produzione della grande lastra ceramica. Tanto che l’anno scorso Laminam, nata nel 2001 e che oggi ha un fatturato di oltre 230 milioni, ha presentato una ulteriore innovazione di prodotto: twO by Laminam, la lastra più sottile al mondo dallo spessore di soli 2 millimetri.

Luzi, che momento storico è per il mercato della ceramica? "Il settore viene da due anni, il 2023 e il 2024, segnati da un calo del mercato, conseguenza anche di un periodo post Covid caratterizzato da picchi eccezionali della domanda. Il settore ha vissuto un rallentamento, anche con problematiche esterne al business come l’aumento dei tassi di interesse e la conseguente riduzione degli investimenti. Il 2024 si è chiuso con una contrazione settoriale media del 5% del fatturato e un incremento dei volumi dell’1,9%, segno che il prezzo di vendita è sceso sul mercato, anche a causa della pressione della competitività internazionale, soprattutto da India e Cina, paesi che non affrontano come noi europei i problemi legati al rincaro dei costi energetici al sistema Ets per le emissioni di CO2".

Quanto è importante per voi far parte della Ceramic Valley, un distretto che racchiude circa l’80% della produzione di ceramica in Italia? "L’80% della produzione nazionale è generato nelle province di Modena e Reggio Emilia. Per Laminam farne parte è importantissimo. Qua c’è l’intera filiera, dalle materie prime al capitale umano, passando per le tecnologie. Il continuo dialogo tra aziende e mondo della scuola e università garantisce di poter contare su capitale umano formato e specializzato. L’ecosistema è virtuoso e questo fa sì che il distretto ceramico di Sassuolo venga visto come il polo dell’innovazione tecnologica del settore. E l’unica vera fiera dal respiro mondiale della ceramica è il Cersaie a Bologna".

A gennaio vi siete rafforzati in Spagna, acquisendo Iberstone. Poi, a febbraio, la maggioranza di Laminam Japan. Due operazioni importanti e strategiche in chiave export. "Laminam ha il cuore pensante in Italia, nonostante la quota export sia dell’80%. Per noi l’Italia è un mercato strategico, ma esportiamo in tutto il mondo grazie alle 14 filiali e alle 20 piattaforme logistiche di cui disponiamo. I mercati di riferimento europei sono la Spagna, la Francia e la Polonia, ma cresciamo anche in Nord America e negli Emirati Arabi. Siamo passati dai 50 milioni di fatturato del 2015 a chiudere, in crescita del 4%, il 2024 con oltre 230 milioni. Anche grazie al nostro progetto di internazionalizzazione, iniziato nel 2017, prevediamo un 2025 in ulteriore sviluppo. L’operazione in Spagna è una integrazione naturale di un distributore storico, come l’acquisizione in Giappone si inserisce nello stesso progetto di internazionalizzazione di Laminam. Nel primo semestre di quest’anno abbiamo in programma l’apertura di due showroom, uno a Toronto e l’altro a Parigi".

Pareti, pavimenti, cucine, arredamenti, ma anche facciate esterne. Quali sono le applicazioni richieste maggiormente dai clienti? "C’è equilibrio tra i vari campi di applicazione. Il core business di Laminam è sui piani da cucina, ma ci sono crescite importanti anche sulle facciate esterne e sui rivestimenti interni dove continuiamo a realizzare progetti importantissimi in tutto il mondo. Per quanto riguarda il mondo dei pavimenti c’è molta competizione, è molto affollato. Ma ci siamo anche noi".

Nel vostro Dna alla ceramica è abbinato il design. Quanto è importante? "Il settore della ceramica condivide le tendenze della moda e del design. Designer e architetti sono tra gli interlocutori di cui capire le esigenze, le richieste per poi trasformarle in prodotto. Ci deve essere un dialogo stimolante sulla ricerca estetica, stilistica e applicativa del prodotto. Siamo il brand di riferimento per i piani da cucina, sempre attenti a soddisfare le esigenze dei singoli mercati e a dare soluzioni uniche".

All’estero il prodotto Made in Italy è ancora un segno che ci distingue? "Nel nostro settore è tra i biglietti da visita più qualificanti. Basti pensare a livello storico alle ceramiche siciliane o alle maioliche faentine, ancora oggi riconosciute in tutto il mondo per il loro prestigio. Il Made in Italy è sinonimo di eccellenza, sia tecnica che estetica. Un appeal molto importante nei mercati internazionali. Il dialogo costante ha portato Laminam a trovare numerosi punti in comune con un’altra eccellenza del Made In Italy in un settore totalmente differente: quello dell’automotive. Risale infatti all’anno scorso l’accordo di collaborazione con Lamborghini con cui è scattata una sinergia che si è concretizzata in una linea di superfici ceramiche dedicate al brand di Sant’Agata Bolognese".

Riguardo la sostenibilità e le politiche Esg, come vi siete mossi negli anni? "In Laminam la sostenibilità è intrinseca nel nostro Dna e ci investiamo costantemente, stando attenti all’economicità. Laminam fin dalla sua nascita ha prodotto lastre di ridotto spessore. Nell’ultimo anno, con lo sviluppo di twO Laminam ha segnato un vero e proprio punto di svolta. Le lastre twO hanno un impatto ambientale positivo su tutta la filiera. Lo spessore sottile permette infatti un minor impiego di materie prime e un’ottimizzazione dell’intero ciclo: la fase di cottura è più rapida e avviene attraverso l’utilizzo di forni ibridi (elettrici/gas) alimentati in parte dal parco fotovoltaico. Riutilizziamo acque depurate e contiamo su due impianti fotovoltaici tra Fiorano Modenese e Borgo Val di Taro".