Le cooperative in Emilia-Romagna: pilastro economico tra crescita e sfide finanziarie

di Sara Giovanna MauroIl settore delle cooperative in Emilia-Romagna è tra i pilastri fondamentali e storici dell’economia regionale. La forza cooperativa contraddistingue la regione, divenendo un suo tratto distintivo anche a livello nazionale. Variegato per natura, il settore delle cooperative può includere cooperative impegnate in varie aree economiche oltre che consorzi di cooperative che puntano a soddisfare i bisogni della comunità. Nel contesto modenese, le cooperative operano principalmente nel settore agroalimentare (38%) e dei servizi (28%), con una rappresentazione anche dell’area economica dell’edilizia (17%), del trasporto (10%) e della meccanica (7%).

Con 29 realtà operative nel 2023, le cooperative modenesi rappresentano circa il 6% delle Top500, con due unità tra le Top 50. Hanno una dimensione variabile, includendo piccole realtà con 10 dipendenti fino a cooperative con oltre 2000 dipendenti, con differenze marcate in termini di rapporto tra fatturato e numero di dipendenti. Nel 2023, in media, il numero di dipendenti è pari a 376, con il 66% delle cooperative che hanno un numero di dipendenti al di sotto di questa soglia, evidenziando la predominanza di cooperative di piccole-medie dimensioni. Il dato aggregato del numero di dipendenti evidenzia poi una leggera riduzione complessiva nel 2023 rispetto al 2022, con un calo del livello occupazionale nel 24% dei casi e un incremento invece nel 55%.

Il fatturato medio, espresso in migliaia di euro, si è ridotto da un valore di 67.679 nel 2022 ad un valore di 63.382 nel 2023, con un calo del fatturato aggregato del 3%. Nello specifico, l’andamento del fatturato tra le coop risulta particolarmente eterogeneo, con il 55% delle realtà che hanno conosciuto un incremento, anche significativo, del fatturato e il 41% dei casi che al contrario ha evidenziato delle difficoltà a mantenere un trend di crescita e registrato rilevanti riduzioni (fino al 27%).

L’EBITDA è incrementato a livello aggregato dal 2022 al 2023, evidenziando una riduzione dei costi operativi, seppur con elevata eterogeneità tra le cooperative. Nel 31% dei casi, di fatti, si è registrata una riduzione a due cifre dell’EBITDA. Similarmente, il risultato operativo è migliorato nel 2023 rispetto all’anno precedente a livello aggregato e in media, con un peggioramento a livello di singola cooperativa nel 28% delle realtà. Complessivamente, solo una realtà ha chiuso in perdita nel 2022, mentre nel 2023 nessuna ha chiuso in perdita, registrando al contrario un miglioramento del proprio risultato nel 38% dei casi.

Gli indici di redditività registrano un incremento dei valori medi nel 2023 rispetto al 2022: il ROE dal 6,1% al 8,4%; il ROI dal 2,1% al 2,5%; il ROS dal 2,4% al 2,7%. Infine, l’esame dell’indice di copertura degli oneri finanziari restituisce un valore positivo per ciascuna realtà, con un incremento del valore medio dal 2022 al 2023, seppur si rilevi una riduzione dell’indice per il 69% delle coop per lo stesso periodo. Ciò denota un incremento degli oneri finanziari e un peggioramento del leverage.

In conclusione, i dati aggregati e medi rivelano per il 2023 un generalizzato miglioramento della redditività rispetto al 2022, con un peso minore dei costi operativi. Allo stesso tempo, si rileva un incremento significativo degli oneri finanziari, evidenziando un’esposizione a rischi finanziari da parte delle cooperative. L’analisi dei dati di bilancio evidenzia inoltre tendenze significativamente differenziate tra le realtà considerate, a conferma della forte eterogeneità del settore.