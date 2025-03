Ordine dei Dottori commercialisti di Modena: formazione e riforma professionale

Alessandro Cavani, presidente dell’Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di Modena, quanti iscritti avete e cosa fate per loro? "A Modena l’albo conta oltre 1.300 iscritti. La funzione istituzionale dell’Ordine è quella di gestire l’albo, ossia di amministrare i movimenti in entrata e uscita degli iscritti, svolgendo anche un controllo sulla formazione e aggiornamento professionale e sul rispetto del codice deontologico. Attraverso il Consiglio di disciplina, organo indipendente dal Consiglio dell’Ordine, vengono esaminati e sanzionati i comportamenti dei commercialisti che vìolano le norme etiche della professione. A margine dell’Ordine opera una Fondazione che si occupa specificamente dell’attività di aggiornamento e formazione continua per gli iscritti. L’Ordine si occupa inoltre della gestione dei tirocinanti".

Quanto è importante la formazione nella vostra professione? "La formazione è elemento essenziale. La normativa è in continua evoluzione e investe oramai tutti gli ambiti, dalla fiscalità alla finanza alla gestione della crisi d’impresa. In questo momento i temi più sentiti sono l’intelligenza artificiale e la sostenibilità, entrati entrambi prepotentemente nella professione. Tuttavia, la formazione non si limita a questi temi innovativi, ma riguarda anche le "materie classiche", in primis la fiscalità".

A livello imprenditoriale, che territorio è quello di Modena? "Facendo un confronto con altre realtà locali, il nostro tessuto imprenditoriale è particolarmente dinamico e ricco di iniziative. In questo contesto, il ruolo del commercialista è stato e continua ad essere fondamentale, sia come collegamento tra l’imprenditore e la pubblica amministrazione, che come consulente a tutto tondo per le piccole e medie imprese, che rappresentano oltre il 90% delle realtà".

Della proposta di riforma della professione lei cosa ne pensa? "La valutazione è sostanzialmente positiva, in quanto consente di precisare meglio le competenze della categoria, aggiornandole e allineandole con le trasformazioni del panorama economico e imprenditoriale degli ultimi 20 anni. Apprezzabile la conferma delle quote di genere che includono anche riserve per i giovani professionisti. Altro tema, le specializzazioni. La proposta di riforma contempla anche una semplificazione nel percorso di tirocinio, consentendone l’integrale svolgimento in contemporanea con gli ultimi anni di studi universitari. Una novità significativa riguarda infine la materia elettorale, in particolare con riferimento all’organo di rappresentanza nazionale: la riforma prevede che il 50% del peso del voto sia attribuito direttamente ai singoli iscritti, mentre il restante 50% verrebbe attribuito ai Consigli Locali. Questo nuovo sistema dovrebbe favorire gli Ordini di dimensioni piccole e medie, riducendo l’influenza dei grandi Ordini che finora hanno dominato il processo di elezione dei rappresentanti nazionali".

Nicholas Masetti