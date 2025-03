Rivoluzione industriale 2025: sfide e opportunità per automotive e ceramica

di Cristina DegliespostiCon il 2025 entriamo in un quinquennio cruciale fatto di scelte e strategie che determineranno il successo – o la scomparsa – di interi settori e filiere. Entro il 2030 l’Unione europea ha fissato un taglio del 55% delle emissioni di CO2 e dal 2035 non saranno più in vendita auto a motore termico. Decisioni politiche condivisibili o meno per i tempi e i modi in cui sono state assunte, soprattutto se raffrontate con il resto del mondo, che impongono però decisioni rapide e puntuali. L’automotive deve essere ripensato da zero, in una sorta di rivoluzione industriale che cambierà il volto della valley modenese. Ma che potrebbe anche essere un’opportunità. Lo stesso vale, da un punto di vista industriale, per la ceramica. Il caro energia e la fine dei benefici fiscali massicci per interventi di recupero edilizio sono variabili che devono essere necessariamente gestite per non soccombere sotto i colpi della concorrenza estera a prezzi non concorrenziali. E ancora, la moda: il super lusso arranca anche nei Paesi che hanno sempre trainato l’export dei nostri brand, mentre il fast fashion inizia a mostrare i limiti del sistema in una società sempre più attenta alla tutela dell’ambiente, ai circoli virtuosi, a non sprecare le risorse a disposizione del pianeta.Infine l’industria tout court e le nostre vite quotidiane: andiamo verso consumi crescenti di energia che, seppur sostenuti da fonti rinnovabili, difficilmente potranno essere interamente coperti da quelle stesse fonti. L’addio ai combustibili fossili sarà davvero percorribile? E come?