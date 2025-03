Settore agroalimentare modenese: crescita economica e occupazionale nel 2023

di Federico BertacchiniIl settore agroalimentare modenese rappresenta un pilastro fondamentale per l’economia locale e regionale, capace di integrare la preservazione della tradizione con l’adozione di strategie produttive innovative. Questa sinergia contribuisce in maniera determinante sia al prestigio enogastronomico italiano che allo sviluppo economico del territorio. Il comparto, infatti, comprende 92 società inserite nella Top500 della provincia, di cui tre collocate tra le prime dieci posizioni.

Nel 2023 il settore ha registrato un fatturato complessivo superiore a 12,5 miliardi di euro, evidenziando un incremento del 7,3% rispetto al periodo precedente. Tale crescita diventa ancor più significativa (+9,1%) se si escludono le tre aziende leader del settore, a testimonianza della solidità complessiva del comparto. L’analisi del risultato operativo e dell’EBITDA conferma questo trend positivo: mediamente, dal 2022 al 2023, tali valori hanno fatto registrare un aumento del 22,4% e del 13,5% rispettivamente. In particolare, 60 delle 92 società hanno mostrato una crescita dell’EBITDA nel biennio considerato, dimostrando un diffuso miglioramento nella capacità di generare risorse con la gestione ordinaria.

Le eccellenti performance economiche hanno inoltre favorito un incremento degli investimenti. Il totale dell’attivo netto è cresciuto del 4,8%, mentre il differenziale medio tra risultato operativo ed EBITDA si è ampliato, segnalando un maggiore peso degli ammortamenti all’interno del conto economico, riconducibile ad investimenti in immobilizzazioni realizzati nel periodo.

Il miglioramento delle performance e l’incremento degli investimenti hanno condotto anche a una crescita dell’occupazione nel comparto. Il numero totale degli addetti è passato da 22.643 nel 2022 a 26.228 nel 2023, con un aumento complessivo di circa il 16%. Anche escludendo la leader del settore, che da sola impiega circa il 63,5% degli addetti, la crescita si attesta su un +12,3%. Sul fronte finanziario, si osserva un rilevante incremento degli oneri finanziari totali, che sono sostanzialmente raddoppiati nel biennio in esame (+99,4%). Tuttavia, considerando la diminuzione del livello di indebitamento medio delle società analizzate (-6%), è opportuno interpretare tale aumento nel contesto del rialzo dei tassi di interesse registrato nel 2023 rispetto al 2022. Dunque, non si tratta di una criticità specifica del settore agroalimentare, bensì di una dinamica condivisa anche da altre realtà. Nonostante ciò, l’indice di copertura degli oneri finanziari risulta essere mediamente in aumento (+11%), ad ulteriore conferma della solidità del settore.

In conclusione, i dati del biennio considerato evidenziano come l’agroalimentare modenese abbia contribuito in maniera sostanziale alla crescita economica e occupazionale della provincia. Tali elementi costituiscono una solida base per ulteriori investimenti e per il consolidamento della posizione del comparto nell’economia regionale.