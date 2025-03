Sfide e scenari dell’economia. Ecco le aziende che corrono di più

di Marco Principini

Prende il via quest’anno la prima edizione di Top 500 Modena, l’analisi dei bilanci delle principali aziende del territorio. L’inserto, che sarà allegato gratuitamente al Carlino il 7 marzo, è stato realizzato da PwC Italia, dal Dipartimento di Economia ’Marco Biagi’ dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, da Confindustria Emilia Area Centro in collaborazione con Il Resto del Carlino e l’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Modena. L’inserto sarà presentato domani, 6 marzo, in anteprima, dalle 15,30, all’Auditorium Marco Biagi di Modena (Largo Marco Biagi 10 a Modena) durante un appuntamento che fornirà una panoramica delle realtà imprenditoriali modenesi, con una visione prospettica sugli andamenti economici e sulle prossime sfide.

Nel corso dell’incontro, verranno presentati i dati della ricerca sulle performance 2023 delle prime 500 imprese del territorio. Insieme ad alcuni imprenditori modenesi, saranno esplorate le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale e dalla digitalizzazione quali leve strategiche per stimolare la crescita e l’innovazione, valorizzando le eccellenze del territorio. L’evento è accreditato ai fini della formazione professionale continua degli iscritti all’ODCEC. La partecipazione è libera e gratuita previa registrazione, fino ad esaurimento posti. Per informazioni e iscrizioni consultare la pagina web https://www.meetpwc.it/event/Top500Modena25.

Il programma del convegno, dal titolo “Top 500 Modena.| Il valore delle imprese modenesi. Nuove sfide e opportunità: AI e trasformazione digitale“ prevede alle 15.30 l’accredito dei partecipanti e dalle 16 i saluti di apertura di Roberto Sollevanti, Partner PwC Italia, di Tommaso Fabbri, direttore Dipartimento di Economia “Marco Biagi” dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, di Tiziana Ferrari, direttore generale di Confindustria Emilia Area Centro, di Alessandro Cavani, presidente ODCEC Modena e di Cristina Degliesposti, giornalista de Il Resto del Carlino.

Seguirà poi la presentazione dell’analisi delle performance delle aziende modenesi, con relatori Stefano Montanari, professore associato del Dipartimento di Economia “Marco Biagi” di Unimore e di Ulpiana Kocollari, anche lei professore associato dello stesso dipartimento e direttrice del Corso di Laurea magistrale in Direzione e Consulenza d’impresa all’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

A seguire, il programma dei lavori procederà con l’intervento “Uno sguardo al futuro: trend e prospettive“ di Nicola Madureri, Partner PwC Italia e Federico Scapinelli, Partner PwC Italia. E ancora “Crescere nell’Era Digitale: quando l’innovazione genera valore“ che vedrà protagonista Massimo Bonacci, Partner PwC Italia, Business & Technology Advisory.

A questo punto, si entrerà nel vivo del confronto con la tavola rotonda “Voci di impresa: competenze e tecnologie per uno sviluppo sostenibile“ moderata da Tiziana Ferrari, direttore generale Confindustria Emilia Area Centro. Interverranno Federica Minozzi, CEO Iris Ceramica Group, Andrea Bozzoli, CEO HPE Group, Carlo Filippo Villani, direttore generale Villani. Infine, intorno alle 18,30, le conclusioni che saranno affidate a Roberto Sollevanti, Partner PwC Italia.