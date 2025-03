Sicer: Innovazione e Sostenibilità nel Settore della Decorazione Ceramica

di Nicholas Masetti

Sicer è un’azienda leader mondiale nella progettazione, produzione e distribuzione di materiali per la decorazione ceramica. Sparsi nei vari continenti conta su 650 dipendenti, di cui oltre 200 in Italia. Il tutto con l’assistenza tecnica sempre dietro l’angolo, pronta a risolvere ogni problema. "Il numero dei colletti bianchi è superiore a quello degli operai", racconta Giuliano Ferrari, Ceo dell’azienda nata nel 1993 che ha sede a Ubersetto di Fiorano Modenese. Un vero e proprio Made in Italy in un settore dove tanti hanno deciso di spostarsi all’estero.

Ferrari, quanto è cambiato il mercato in questi vostri 32 anni da eccellenza?

"Il mercato è drasticamente cambiato, sia in termini tecnologici che in termini di servizi che noi offriamo alla clientela. Il primo cambio epocale è stato quello dell’inserimento della digitalizzazione nella produzione di ceramica. Questo ha permesso una rivoluzione tecnologica incredibile: le piastrelle erano sì a multipli, ma una uguale all’altra. Oggi invece possiamo creare e ricreare prodotti naturali in tutta la loro estensione. Il secondo cambio epocale è stato l’arrivo delle grandi lastre, superfici ceramiche di dimensioni incredibili che hanno permesso di fare entrare la ceramica nel mondo delle facciate esterne e nel mondo del complemento da arredo. Negli anni si è evoluta anche la nostra professione. Sicer è passata da essere fornitore di prodotti a consulente nello sviluppo del prodotto. La nostra filosofia così si è decisamente modificata. Viviamo di assistenze continue alla clientela. L’azienda ha 650 dipendenti nel mondo, di cui oltre 200 in Italia, con 100 persone dedicate alla produzione e altrettante di ricerca e assistenza tecnica. Il numero dei colletti bianchi è superiore a quello degli operai".

Quanto pesa sul vostro fatturato l’export e cosa vi distingue dai competitor?

"La quota d’export dell’azienda italiana è del 30%. Invece sul consolidato, ovvero ciò che viene prodotto e venduto all’estero, saliamo al 60%, raddoppiando. Questo perché la nostra politica è di prossimità alla clientela. Il servizio è ciò che ci distingue e vogliamo sempre lavorare in prossimità. Spesso ci ritroviamo coinvolti in problematiche che non ci toccano, ma facendo consulenza e assistenza tecnica ecco che i clienti ci chiamano. Interveniamo in tempi molto rapidi e questo permette alle ceramiche, che hanno cambi repentini, di ridurre lo stock".

Siete presenti in Spagna, India, Stati Uniti, Messico, Turchia, Polonia e Indonesia. Ma il vostro headquarter rimane nel cuore dell’Emilia, nel Modenese. Quanto è importante per voi questo Dna territoriale?

"La scelta di rimanere in Italia con headquarter e centro di ricerca è molto onerosa. L’Italia oggi è un paese che costa molto, ma questa scelta ci sta dando ragione. Siamo l’unico colorificio del mondo ceramico che continua ad avere lo stabilimento principale di produzione in Italia. Una questione di qualità, servizio e prossimità che vogliamo fornire ai nostri clienti, dandogli soddisfazioni. Il cliente è molto attento ai costi, vero, ma a maggior ragione anche alla qualità. I clienti lo hanno capito. Il nostro Dna a livello internazionale è avere sempre un know-how, una tecnologia, un design, uno sviluppo e un prodotto stile Made in Italy, seguendo la tradizione italiana".

Il 2024 che anno è stato per l’azienda?

"Abbiamo raggiunto il budget e siamo cresciuti ancora, in un mercato dove invece ci sono state flessioni importanti sulla produzione, segno che i clienti apprezzano il nostro stile. Il 2025 invece avrà un po’ di ombre e sarà un anno di assestamento. A dicembre inoltre Ardian, società attiva nel settore degli investimenti privati, ha acquisito una quota di minoranza di Sicer, con un riassetto societario. Infatti Azimut è uscito come socio di maggioranza ed è entrato Ardian in minoranza. Mentre io, Gianfranco Padovani e Marco Eumenidi abbiamo ricomprato la maggioranza di Sicer. Un passo importante che dimostra l’esserci e il crederci. Abbiamo davanti prospettive molto sfidanti. Vogliamo farlo al meglio, come abbiamo fatto ora, se non anche meglio".

Sulle tematiche ambientali qual è la vostra posizione e come vi muovete in ottica Esg?

"Abbiamo certificati Esg da oltre due anni. Le tematiche ambientali sono una componente fondamentale. Questo interesse fa parte del nostro Dna e da sempre abbiamo avuto un occhio di riguardo al tema, sia sull’inquinamento, che sulle emissioni, ma anche sul sociale, sul personale e sulle governance. La certificazione è un ulteriore aiuto che concretizza un lavoro iniziato tanti anni fa. Segno che sviluppiamo sì prodotti, ma con un indice di sostenibilità. Lavoriamo a stretto contatto con tutte le componenti Esg, ormai una parte dello sviluppo dei prodotti stessi. Abbiamo impianti fotovoltaici, solari-termici e di combustione a idrogeno".