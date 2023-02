Acquisizioni e quotazioni "Così si può crescere"

Il tessuto imprenditoriale italiano storicamente è sempre stato caratterizzato da una fitta rete di piccole medie imprese e da un numero più ridotto di grandi aziende. Tale peculiarità, che ci ha permesso di sviluppare un sistema specializzato, rappresenta però oggi un fattore di minore competitività, in un mercato sempre più caratterizzato da grandi players. Piero Manaresi, partner PwC Italia, responsabile M&A Middle Market, e l’avvocato Pietro Buccarelli, partner PwC Italia, responsabile Legal M&A Mid Market, fanno il punto sulle operazioni M&A e IPO.

Manaresi, qual è la modalità più veloce che un’azienda ha per crescere?

"Attraverso l’acquisizione o la fusione con aziende terze. Ciò permette di ottenere velocemente l’accesso a nuovi know-how, prodotti, clienti, mercati geografici e competenze manageriali, senza la necessità di doverli costruire in casa. Nel nostro Paese le operazioni M&A hanno sperimentato un’accelerazione nel post-pandemia; nel 2022 sono state chiuse circa 971 operazioni in Italia (+31% rispetto ai 742 deal chiusi nel 2021), per un valore pari a circa € 89 miliardi (+11% vs 2021). Invece a livello globale le operazioni M&A sono scese, ad eccezione dell’Area EMEA, più resiliente. L’Italia è quindi in controtendenza".

Buccarelli, quali fattori hanno contribuito a sostenere i numeri?

"La resilienza delle catene di fornitura, la necessità di ottimizzare il portafoglio prodotti, la crescente importanza delle tematiche ESG e la maggiore spinta alla digitalizzazione dei modelli di business. Si prevede che questi fattori continueranno ad essere alla base delle operazioni che si effettueranno durante tutta la prima metà del 2023. Gli attori coinvolti in queste transazioni sono sia imprese che puntano alla crescita sia i fondi di Private Equity (PE), che mirano alla creazione di singole entità dimensionalmente più grandi tramite una serie di acquisizioni di PMI".

Manaresi, quali sono i settori più attrattivi?

"L’ICT (22,8% del totale), quello dei beni e servizi industriali (11,8%), dei servizi per il consumo (10,9%), delle attività finanziarie e assicurative (8,9%) e medicale (8,9%). Industrial Manufacturing & Automotive (+18% a volumi vs 2021) e Consumer markets (+71% a valore vs 2021) sono i settori più performanti in Italia".

Buccarelli, a cosa è dovuta la forte diminuzione di IPO?

"Al drastico aumento della volatilità sui mercati azionari globali. Il 2022 ha registrato un netto calo per Borsa Italiana. Alcune quotazioni eccellenti sono però parzialmente messe in ombra dalle 25 OPA seguite da delisting e con il passaggio di Exor alla Borsa olandese: il listino milanese ha perso circa 50 miliardi di capitalizzazione su un totale di 700".

Martino Pancari