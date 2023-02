C’è stata un’inversione di marcia Le performance sono in crescita

di Antonio Erario

Il settore Food & Beverage è rappresentato in Romagna da 99 imprese, in diminuzione rispetto al 2020, e contribuisce con 6 imprese nella Top 10 e con 32 tra le Top 100. Il 61,62% delle imprese del settore sono impegnate nella produzione, mentre il restante 38,38% svolge attività commerciale. Il campione considerato nell’analisi ha conseguito nel 2021 un fatturato complessivo pari a 16,8 miliardi, che rappresenta circa il 36% di quanto ottenuto complessivamente dalle Top 500 e, nonostante un incremento del fatturato complessivo del settore, si evidenzia una, seppur lieve, diminuzione dell’incidenza che lo stesso ha avuto in termini percentuali rispetto all’anno precedente (-1,9%); ciò dimostra che, pur essendoci stata una ripresa generale del fatturato complessivo, il Food & Beverage è tornato a crescere seppur meno rispetto agli altri settori.

Con riferimento alla distribuzione delle imprese e del fatturato nelle tre province della Romagna, il fatturato complessivo del settore si concentra per il 53% nella provincia di Forlì-Cesena (con 46 imprese), per il 35% nella provincia di Ravenna (con 39 imprese) e nella provincia di Rimini per il 12% (con 14 imprese). All’interno del campione riferito al F&B emerge che, anche nel 2021, le imprese di produzione sono più numerose rispetto a quelle del commercio e conseguono il 63% del fatturato dell’intero settore; pur essendo entrambe le attività in ripresa rispetto all’anno precedente, il commercio conferma anche per il 2021 performance di redditività migliori rispetto alle attività incentrate sulla produzione. In generale, nel 2021 si è registrata una inversione di marcia: il fatturato ha ripreso a crescere rispetto all’anno precedente incrementando il volume d’affari di circa il 16%, solo 8 imprese hanno chiuso il bilancio 2021 registrando una perdita e tutte le altre hanno aumentato i loro utili di circa il 40% rispetto al 2020. Anche dall’analisi degli indicatori economici si possono evidenziare importanti incrementi sia del Roi che del Ros, ma soprattutto del Roe che si attesta in media al 9%; stesso trend positivo viene confermato per il risultato operativo (Ebit) che è cresciuto rispetto all’anno precedente. Dai dati emerge che il rapporto di indebitamento e la patrimonializzazione delle imprese del settore F&B hanno registrato dei miglioramenti ed al contempo sono stati ottenuti effetti positivi anche sul grado di copertura degli oneri finanziari. Dopo il periodo di difficoltà legato all’emergenza sanitaria per il Covid-19, in cui il settore del Food & Beverage si è mostrato resiliente, il 2021 è stato caratterizzato da una rapida ripresa con performance in crescita.