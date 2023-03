Cesena va oltre la crisi "Ma per le piccole imprese c’è il rebus manodopera"

di Luca Ravaglia

Il peggio è passato o deve ancora arrivare? L’orizzonte temporale di chi fa impresa di questi tempi è forzatamente ridotto a poco oltre il proprio naso, con tutte le conseguenze (negative) del caso. Parlano i fatti, a partire da quelli citatati da Stefano Ruffilli, esponente del gruppo di presidenza di Confartigianato Cesena insieme a Daniela Pedduzza e Marcello Grassi. "Nel recente passato, la maggior parte delle previsioni che erano state fatte, sia nel bene che nel male, sono state smentite, dunque è difficile avere ben chiaro a che punto del guado ci troviamo – dice –. Di certo, al momento per fortuna pare che la tanto temuta recessione stia evitando di colpire il nostro Paese in generale e il territorio cesenate in particolare, ma questo non significa che la tempesta sia passata. Anzi. Le criticità restano e riguardano in maniera trasversale tanti settori". Ruffilli parte dal comparto dell’edilizia. "Le nuove misure che ridisegnano il bonus del 110% rischiano di fare grossi danni – aggiunge –, lasciando invischiate le aziende, che dopo avere visto una forte impennata di richieste, ora potrebbero trovarsi di punto in bianco sul lato opposto della medaglia". Il 2022, intanto, è stato caratterizzato dalla forte difficoltà nel reperire materie prime e dagli alti prezzi d’acquisto, un quadro che ora però pare in miglioramento. "I primi segnali positivi stanno riguardando alcuni comparti, il tema non è ancora generalizzato, ma il trend lascia ben sperare".

Riguardo alle criticità maggiori, Ruffilli parte dalle peculiarità del territorio: "Abbiamo molte imprese di piccole dimensioni, tanto che il 93% ha meno di dieci dipendenti e ogni mille abitanti si contano 94 aziende attive, un dato superiore alla media nazionale. Per anni è stato un punto di forza, ma ora molti nodi sono al pettine. Penso prima di tutto alla cronica carenza di forza lavoro: non si riescono trovare figure da inserire in organico, che siano di alta specializzazione o dedicate a qualsiasi altra mansione. È un problema che rischia di disperdere il capitale di conoscenza e professionalità acquisito negli anni. Quello che ha fatto la forza del made in Italy". L’ultima considerazione è per l’approccio al sostegno da parte degli enti pubblici. "Vanno benissimo i bandi regionali che assegnano fondi alle attività imprenditoriali – chiude Ruffilli –, ma bisogna entrare nel merito. Procedure come quelle del tante volte applicato ‘clic day’ vanno fortemente a discapito di realtà di piccole e medie dimensioni, che spesso non hanno le competenze per agire immediatamente, preparando tutta la documentazione necessaria nel giro di un attimo. E poi c’è il tema della giusta e inevitabile transizione verso il futuro, che riguardi la digitalizzazione o l’impatto ambientale. Va benissimo affrontarla, ma servono tempi consoni: non tutti sono in grado di assorbire nel breve periodo gli investimenti necessari a restare al passo con le richieste".